Paulí: “Sabem que guanyar a Granada ens donaria molt”

Oriol Paulí, un dels destacats en la victòria de diumenge passat davant del Saragossa, que trencava una ratxa de quatre derrotes seguides, va abaixar el nivell d’eufòria després del setè triomf de la temporada i, malgrat reconèixer que “estem millor, més animats i contents”, va avisar que “no hem fet res, encara queda molt i cal seguir en la mateixa línia”.

No va amagar que part de les opcions de permanència passen per fer-se forts al Barris Nord, on diumenge es va tornar a veure una gran comunió entre equip i afició. “Sabem que a casa és molt important sumar victòries perquè cada vegada és més car guanyar fora. Diumenge la gent va respondre molt bé, hi va haver un ambient increïble, sabien la importància que tenia el partit i a sobre vam poder guanyar, la qual cosa fa que la gent encara tingui més ganes de venir als pròxims partits per animar”, va assenyalar.

Sobre el duel que l’Hiopos disputarà diumenge a la pista del Granada, penúltim classificat amb una victòria menys que els lleidatans, Paulí va reconèixer que és important, però no crucial. “Sabem que és un partit molt important, ja que jugar fora de casa davant d’un rival directe a hores d’ara en la temporada és molt complicat i que guanyar-lo ens donaria molt, però tampoc no ens hem d’obsessionar, hem de fer el que estem fent i diumenge donar-ho tot”, va assenyalar.

Pel que fa a la seua aportació en el que va de temporada, va afirmar estar satisfet, encara que va posar davant el bé comú al personal. “Sempre que pugui ajudar l’equip a guanyar partits és un èxit per a mi, i sé que l’equip confia que jo faci aquest joc, i respondre sempre et fa sentir bé. Diumenge vam tornar a marcar la línia de joc que volem imposar i ara no l’hem de perdre, així que cal seguir a aquest nivell”, va assenyalar l’aler gironí, que és el tercer jugador més valorat després de Batemon i Bozic.