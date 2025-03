Betriu: “Continuo corrent per passar-ho bé, no per patir”

El lleidatà Jaume Betriu arranca aquest cap de setmana a la localitat de Pantón, a Lugo, una nova edició del Campionat d’Espanya d’enduro, un certamen que farà en la seua totalitat però amb objectius molt diferents als d’anys anteriors. A causa de les lesions, que l’han martiritzat aquests dos últims anys, el pilot de Coll de Nargó ha fet un pas al costat i no correrà aquesta temporada tot el Mundial de l’especialitat, únicament les dos primeres cites, a Portugal i Oliana, casa seua, on posarà fi a la seua carrera internacional. “L’edat no perdona i ja he viscut la meua etapa. No vull córrer per no viure o per lesionar-me, cal passar pantalla”, va dir el lleidatà, que reconeix que “no tinc el ritme per estar al davant”.

Per tot plegat, el seu gran objectiu per a aquest 2025 és divertir-se. “Continuo gaudint molt de l’enduro. Aquest any m’agradaria mantenir-me competitiu al Nacional, i lluitaré per estar al davant, però sobretot continuo corrent per passar-m’ho bé a cada cursa, no per patir”, va assegurar.

Al llarg de la seua trajectòria, Betriu, de 37 anys, atresora un palmarès envejable, amb onze títols nacionals d’Enduro, tres d’absoluts escratx (2015, 2016 i 2017), dos en E2 (2015 i 2018) i sis en E3 (2016, 2017, 2020, 2021, 2022 i 2023), a més de dos subcampionats mundials d’EnduroGP en E3.

Sense oblidar les dos participacions en el Dakar en motos i dos més com a copilot del també lleidatà Eduard Pons, amb qui va conquerir la passada campanya el Mundial de ral·lis de la categoria Challeger. Aquest any continuarà competint en E3, però canvia la KTM 300 EXC de dos temps per la GasGas EC 500F.