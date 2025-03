Els Márquez imposen la seua llei

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Marc i Àlex Márquez van ampliar ahir el seu domini en el Mundial de MotoGP, que lideren amb mà ferma. Després de firmar un doblet històric en la primera prova del curs, a Tailàndia, ahir van tornar a ser primer i segon en la cursa esprint de l’Argentina, com ja van fer en la del circuit asiàtic. Els germans de Cervera van tornar a firmar una exhibició, la tercera consecutiva. Tres triomfs seguits per a Marc i tres segons llocs consecutius per a Àlex, al capdavant de la classificació amb 49 i 38 punts, respectivament, pels 30 que té Francesco Pecco Bagnaia, tercer a la general.

A més de la seua segona victòria Sprint, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), va aconseguir la seua segona pole position de la temporada en el Gran Premi de la República Argentina de MotoGP, que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Termas de Río Hondo. En aquest mateix escenari l’italià Matteo Bertelle (KTM) i l’espanyol Manuel González (Kalex) també van repetir el resultat de Tailàndia: la pole position en Moto2 i Moto3, respectivament.

Marc Márquez va liderar de principi a final les dotze voltes de la cursa esprint. El vuit vegades campió del món de motociclisme no va fallar a la sortida, com tampoc no ho van fer Àlex Márquez o Pecco Bagnaia, que es va aprofitar de l’error en aquell moment del francès Johann Zarco (Honda RC 213 V), que sortia tercer però va caure fins a la sisena posició, superat també pel seu compatriota Fabio Quartararo (Yamaha YZR m1) i l’espanyol Pedro Tiburón Acosta (KTM RC 16).

A poc a poc es van anar destacant els germans Márquez, amb Pecco Bagnaia en la tercera posició al capdavant d’un grup perseguidor, en el qual hi havia Acosta –que va anar perdent amb el pas de les voltes-, Zarco, Quartararo, Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) i Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). En la cinquena volta Marc i Àlex Márquez ja comptaven amb més d’1,6 segons respecte a Bagnaia i, en la setena de les dotze voltes de cursa, els germans ja tenien més de 2,2 segons sobre l’italià. A tres voltes del final Marc Márquez va augmentar en mig segon l’avantatge sobre el seu germà, la qual cosa va fer que consolidés la seua victòria.

Marc, que avui intentarà aconseguir la victòria 90, amb la qual cosa empataria amb Ángel Nieto, va dir que “ha sortit tot perfecte”, mentre que sobre Àlex va valorar que “ha estat fantàstic. Jo he apretat de valent des de l’inici i no em podia desenganxar d’ell; sí que diumenge, amb el doble de voltes, serà, potser, més dur encara guanyar-lo”.