El tren del play-off passa per derrotar l’Europa

El Lleida CF rep avui (17.00/Lleida En Joc i Esports3) la visita de l’Europa, un dels últims aspirants a l’ascens que ha de passar encara pel Camp d’Esports (ara mateix és segon) en un partit que suposarà l’estrena d’Iñigo Idiakez a la banqueta del Camp d’Esports i que els blaus afronten amb la necessitat d’anotar-se un triomf per mantenir-se en el tren del play-off.

Després dels resultats d’ahir (vegeu el desglossament), el conjunt blau es troba setè, a quatre punts de la promoció d’ascens, que marca el València Mestalla. Després de no haver aconseguit encara la victòria a casa en tot el 2025 i només haver-ne sumat dos en les últimes quinze jornades, el Lleida necessita començar a sumar de tres en tres per no desenganxar-se de la lluita per la promoció, a la qual aspiren fins a 10 equips.

No obstant, el conjunt d’Iñigo Idiakez, que es va estrenar com a tècnic amb un empat al camp del cuer Mallorca B diumenge passat (1-1), tindrà un dels ossos més durs de rosegar de la Lliga. L’Europa és el segon equip més en forma de la segona volta, només darrere del Torrent, amb 20 punts sumats de 27 possibles, encara que va perdre el liderat a favor del Sant Andreu en el seu últim matx com a visitant, en què va encaixar la seua única derrota del 2025 a les mans de l’Andratx (2-1).

En canvi, el Lleida sí que manté encara la imbatibilitat en la segona volta, encara que vuit dels nou partits jugats han acabat en empat. El tècnic dels lleidatans, Iñigo Idiakez, va reconèixer que “tenim una bona plantilla, però per circumstàncies, no estem aconseguint transformar els empats en victòries”, a més de reconèixer que “per a aquest partit no hi ha excuses”. “Quan vas al camp de l’últim, et creus que en el minut 15 aniràs guanyant 0-5, però això ja no és així. Ara, ve un equip que juga molt bé i està a l’alça, així que espero un partit molt diferent”, va reconèixer el basc, que comptarà amb l’única baixa per lesió de José Solbes i recupera Adri Lledó, després de complir la sanció.

L’enfrontament de la primera volta va acabar amb triomf lleidatà per 0-3, per la qual cosa els blaus tenen encarrilat l’average, encara que estan a vuit punts dels barcelonins.

Triomf de l’Espanyol B i empat d’aspirants a Torrent

L’Espanyol B va superar ahir el Badalona Futur (3-1) i va ascendir de la sisena a la tercera posició provisional, aprofitant l’empat entre Torrent i València Mestalla (0-0), que deixa els dos equip empatats a 43 punts, amb el filial cinquè i en play-off i el Torrent sisè.