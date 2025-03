Triomf necessari

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La millor manera de superar una decepció és amb una victòria i el Vila-sana va superar ahir el disgust de l’eliminació de la Champions del cap de setmana anterior davant del Fraga, amb una victòria tan necessària com important a la pista del Sant Cugat, on es va imposar per 2-4 després de remuntar el gol inicial de les barcelonines. No va ser sens dubte el millor partit de l’equip de Lluís Rodero que, a més del cansament acumulat a hores d’ara, va tenir la baixa de Luchi Agudo. Les del Pla d’Urgell van anar de menys a més i van aconseguir el seu objectiu, sumar tres punts per continuar optant al títol, més obert que mai després de la victòria del Fraga sobre el líder Telecable Gijón (vegeu el desglossament), que deixa el capdavant de la taula amb els quatre aspirants separats únicament per 3 punts. El Vila-sana, encara amb l’eliminació de la Champions del cap de setmana anterior al cap, malgrat la victòria davant del Fraga (5-4), insuficient per apartar les fragatinas de la Final Four, no es podia permetre un revés a la Lliga. No va començar bé el matx per a les del Pla d’Urgell que, en els primers compassos, van pecar de precipitació en les seues accions, la qual cosa els va privar de transformar en gol alguna de les primeres arribades a la porteria local. Qui sí que va encertar, en el minut 10, va ser Arian Martín, que va marcar l’1-0 per al Sant Cugat.

L’equip va reaccionar després del gol local, conscient que no podia permetre’s deixar-se punts a Sant Cugat, i va començar a millorar el seu joc, amb arribades amb perill a la meta defensada per Carla Batlle. Però faltava el gol i qui el va trobar va ser Gimena Gómez, que va posar l’1-1 en el marcador amb una precisa rematada en el minut 13. Malgrat que l’equip lleidatà va disposar de més ocasions i Sandra Coelho va impedir més gols locals, el marcador ja no es va moure i el xoc va arribar al descans amb aquesta igualada en el marcador.

El Vila-sana va tirar a la segona part disposat a fer un pas endavant i el va fer. Va buscar la victòria des dels primers compassos de la represa i va ser Victòria Porta qui la va encarrilar, amb l’1-2 en el minut 30. L’equip del Pla d’Urgell va jugar més tranquil amb el marcador a favor, encara que conscient que necessitava matar el matx. Va ser de nou Victòria Porta qui va marcar, amb una altra gran rematada que va significar l’1-3 en el minut 39.

Ja en els últims minuts va arribar l’1-4, gràcies a un penal transformat per Victòria Porta, que va firmar el seu hat-trick en el 47 i, un minut després, Alba Ambrós va retallar distàncies per al Sant Cugat, per col·locar el definitiu 2-4.

La Lliga es para fins al 29 d’aquest mes, quan l’equip rebrà el Bigues i Riells, i la següent sortida serà clau, el 5 d’abril, quan visitarà el Fraga al Sotet.

❘ fraga ❘ El Fraga va tombar ahir el líder l’OK Lliga Femenina, el Telecable Gijón, al qual va derrotar per 2-0 al Pavelló del Sotet. És la segona derrota que encaixa l’equip asturià, després de la que va patir a casa en la jornada 10 davant del Palau de Plegamans (1-6), amb la qual cosa es comprimeix el capdavant de la taula, amb els quatre equips aspirants al títol separats només per 3 punts.

El duel entre dos dels aspirants a emportar-se el títol de Lliga va servir per confirmar la igualtat que hi ha a la competició. El Fraga es va posar davant amb un gol d’Aina Arxe en el minut 17 i va sentenciar amb una diana de l’argentina Julieta Fernández en el 35.

Rodero: “El més important han estat els punts”

L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, va reconèixer que l’equip no havia estat a un gran nivell, però va valorar la importància de la victòria en un moment clau de la competició. “El més important han estat els tres punts que hem sumat”, va destacar.

“Hem començat amb una mica de precipitació, amb ganes de posar-nos al davant en el marcador, però han estat elles les que han marcat primer”, va explicar. “Després sí, ja hem jugat amb més tranquil·litat, i hi ha hagut fases del joc en les quals hem estat superiors i hem pogut encarrilar la victòria”, va posar de relleu el tècnic.Va afegir que no era un matx fàcil d’afrontar, després de la decepció soferta el cap de setmana passat al quedar eliminades de la Champions. “Són partits emocionalment difícils. Em quedo amb la victòria i la recuperació que ha mostrat l’equip. Crec que estem en un bon moment i d’ara endavant cada partit és important”, va afegir.Va reconèixer també que necessitaven guanyar en un duel que no era fàcil. “Era el més important, sempre agrada fer-ho jugant bé, però en aquesta ocasió el més important era sumar tres punts i mantenir-nos vius en la lluita pel títol”, va insistir.