Doria guanya el caiac cros de la Copa Pirineus

La palista andorrana del Cadí Canoe Kayak, Mònica Doria, va aconseguir el títol de la Copa Pirineus en la modalitat de caiac cros al quedar tercera ahir en la prova disputada al canal olímpic de la Seu d’Urgell. La victòria a la capital de l’Alt Urgell va ser per a la basca Maialen Chourraut i la segona plaça per a l’urgellenca del Cadí Canoe Kayak, Núria Vilarrubla. En categoria masculina, el lleidatà Miquel Travé va acabar quart a la general al ser eliminat ahir al ser últim en una de les semifinals.

La competició va arrancar a primera hora amb els primers trials classificatoris a contrarellotge. Mònica Doria va ser la més ràpida a baixar pel canal de la Seu, marcant un temps total de 52.20 segons que la col·locava en bona posició pels encreuaments.

En les semifinals, Doria va guanyar la seua davant de Maite Odriozola, classificant-se les dos per a la final. En l’altra semifinal, va vèncer Maialen Chourraut seguida de Núria Vilarrubla. Ja a la final, la palista basca es va imposar davant de la lleidatana i de l’andorrana, acabant quarta i última Odriozola.

A la categoria masculina, el palista de la Seu d’Urgell Miquel Travé es va quedar en semifinals al ser quart en la carrera i no va poder accedir a la final. De tota manera, no és la prova de Travé aquesta modalitat nova, ja que en K1 i C1, on sí que imposa la seua classe, va aconseguir dissabte el títol de la Copa Pirineus en les dos especialitats.

A la final masculina de caiac cros, el triomf va ser per al palista portuguès Frederico Alvarenga, seguit del francès Gael Adisson i de l’espanyol Manuel Ochoa. A la general, comptabilitzant les proves de Pau i de la Seu d’Urgell, el títol va ser per al francès Gael Adisson, seguit de Manuel Ochoa i Manel Contreras, sent quart Miquel Travé.

Val a recordar que a les categories femenines de K1 i C1 també resoltes dissabte, la victòria a la Copa Pirineus en la modalitat de K1 va ser per a Maialen Chourraut, Doria va acabar segona i la tercera plaça va ser per a la palista eslovena Eva Alina Hocevar, que va ser sisena a la Seu. La lleidatana Laia Sorribes va ser cinquena a la general.

En C1, Mònica Doria va pujar a dalt de tot del podi de la Copa Pirineus al ser cinquena en la primera cita de Pau, mentre que Klara Olazabal va ser segona a l’haver-se classificat en quarta posició a França. El podi de l’especialitat el va completar Hocevar, que dissabte va ser cinquena.