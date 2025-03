Punt agredolç

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Mollerussa només va poder aconseguir un punt en la visita de la Muntanyesa al Municipal d’Esports (0-0), que arribava a terres del Pla com penúltim a la taula (17è amb 23 punts) i disposat a continuar encadenant resultats positius. Fa quatre partits que el conjunt d’Axel Vizuete no perd i segueix immers en la lluita per la permanència en el grup 5 de la Tercera RFEF.

Els del Pla d’Urgell pugen una posició més a la classificació respecte a la setmana passada després d’aquest empat a casa davant de la Muntanyesa, i a més es veuen beneficiats per la victòria de l’Atlètic Lleida ahir al camp de l’Escala (0-2), que fins a l’última jornada ocupava la dotzena plaça, i que ara passa a ser propietat del Mollerussa de Kiku Parcerisas.

Parlant estrictament del matx, el Mollerussa va ser l’equip que va prendre la iniciativa durant gran part del duel i ja des dels primers compassos. No obstant, en el minut 1 la Muntanyesa va avisar primer en una centrada per la banda dreta d’Óscar Sierra, un dels jugadors més experimentats i longeus de la categoria (43 anys, i amb passat al Lleida), que va enviar una pilota que Álex Amate va rematar per sobre de la porteria de Marc Arnau, que va tornar a ser un dels millors del seu equip, salvant els del Pla d’Urgell en algunes de les oportunitats clares que van tenir els visitants a prop de la seua àrea.

Això sí, el Mollerussa va dominar i va tenir el control de la pilota fins ben superada la primera mitja hora. Miquel Graells, que va estrenar la titularitat en el segon matx de Kiku Parcerisas a la banqueta dels del Pla d’Urgell, va ser un malson per a Guillem Pujol, el lateral esquerre de la Munta.

El Mollerussa va demostrar fer un pas endavant amb un joc molt propositiu i amb una circulació de pilota des del centre del camp que semblava tenir la intenció de deixar els seus davanters al més ben posicionats possible per tenir espais i obrir el marcador davant d’una defensa rocosa i una de les més sòlides del campionat, com és la de la Muntanyesa, i que ahir va estar formada per Ivan Surkov i Sergi Cadena en la línia de centrals. Per part dels locals, Lamin va estar molt actiu, amb mobilitat a prop de l’àrea visitant i escorant-se quan era necessari a la banda esquerra, sent un suport de nivell per a Raúl Ronda, malgrat que els locals no podien acabar de materialitzar les seues ocasions i el gol no va arribar. El 28 la Muntanyesa, que fins a aquell moment no havia tingut gaire pilota, va donar l’ensurt en una sortida des de la cantonada dreta. Després del servei del córner, el centrecampista visitant Óscar de la Hera va rematar sol a prop del punt de penal. Quan semblava que aquesta rematada, que agafava Marc Arnau a contrapeu, s’introduïa a la porteria local va aparèixer Franki per refusar aquesta pilota a la línia de gol mateix. Aquesta ocasió tan clara va despertar el combinat de Nou Barris, que va intentar generar més perill en dos arribades en les quals Marc Arnau va ser providencial per mantenir el 0-0 en el marcador.

Després del pas pels vestidors, el Mollerussa va abaixar prestacions encara que va voler tenir més pausa que en el primer temps quan la pilota estava en el seu poder per sorprendre Eric Fernández, el porter de la Muntanyesa, i treure’s la pressió d’encaixar un tant en contra. En el 71 els barcelonins van tenir a prop el 0-1 amb un tret de Jiménez que va estavellar al pal. Al final, repartiment de punts per a ambdós conjunts al Municipal de Mollerussa.

❘ MOLLERUSSA ❘ L’entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va treure conclusions positives i va apuntar algunes qüestions en les quals pot millorar el seu equip, després de l’empat dels del Pla d’Urgell al Municipal davant de la Muntanyesa (0-0). Segons el tècnic, “hem tingut el control total del partit, sobretot en el primer temps, però ens ha faltat un punt de pausa i precisió en els últims metres per materialitzar les oportunitats. Potser ens ha faltat centrar més per trobar rematades dels davanters al segon pal”, va explicar. Parcerisas va destacar que a la segona part l’equip continuava “donant una bona versió i sabíem que els canvis podien resoldre amb accions de talent en espais reduïts i desencallar un partit molt tancat i amb un rival davant que és molt rocós i sòlid en defensa”, va apuntar.

“La Muntanyesa ens ha mantingut durant el partit amb una mica de por, perquè al contraatac han creat diverses opcions clares per canviar el guió. En aquestes jugades he de destacar la bona resposta del nostre porter. El Marc ha estat molt bé sota pals”, va detallar Kiku Parcerisas. En aquest sentit, el tècnic va recalcar que “hem fet una bona pressió després de pèrdua per evitar que ells tinguessin menys espais en atac, perquè ja ens han avisat amb quatre o cinc ocasions en les quals ja cantaven el gol”.

“També estic content amb la predisposició dels jugadors des de la meua arribada, perquè sempre volen millorar, posen en pràctica el que treballem en els entrenaments, i ho han demostrat”, va concloure Parcerisas. El Mollerussa visita diumenge (16.30) el Peralada, que és el quart classificat al grup 5 de la Tercera RFEF.