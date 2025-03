Repte del Barça a Wolfsburg

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Barça Femení visita avui el Wolfsburg alemany al VfL Wolfsburg Arena (18.45), feu en el qual mai no ha pogut guanyar i on confia a superar el “repte” en aquesta anada dels quarts de final de la Lliga de Campions Femenina, per encarar l’eliminatòria i evitar que les alemanyes puguin cobrar-se la revenja de la final perduda el 2023 contra les blaugranes, vigents campiones de la competició, que han guanyat les dos últimes edicions.

El Barça només ha guanyat al Wolfsburg en aquesta final de fa dos campanyes, en el duel més important disputat entre tots dos equips, però prèviament havia patit derrotes contra unes verdes que volen rescabalar-se del que van viure a Eindhoven i guanyar una altra vegada l’equip que entrena Pere Romeu, que compten a més amb cares ja conegudes com la golejadora Ewa Pajor o Caroline Graham Hansen.

Pere Romeu va dir que “tenim clar que és un partit molt difícil, perquè el Barça mai no ha guanyat aquí a Wolfsburg, i és un repte per a nosaltres aconseguir una victòria aquí”. Va afegir que “sabem que és un partit difícil i exigent. Pensar en el passat, en el que ha succeït aquí en aquest estadi en anys anteriors, crec que no ens beneficia gens. Simplement ens centrem a fer les coses bé, i si ho fem així ens atansarà a la victòria, que és el que volem”, va manifestar. Va comentar també que “afrontem no només el mes de març, que és molt exigent, sinó una setmana intensa, perquè tenim els quarts de final de la Champions i després anem a Madrid a la Lliga F per intentar encarar una mica la Lliga”, va argumentar. El tècnic afronta el partit amb baixes d’importància, com les d’Ona Batlle i Kika Nazareth.

D’altra banda, en partit jugat ahir, el Reial Madrid, amb gols de la colombiana Linda Caicedo i Athenea del Castillo, es va imposar per 2-0 a l’Arsenal en l’anada de quarts de final.

Marc Casadó eludeix el quiròfan, però estarà de baixa uns dos mesos

Marc Casadó té una ruptura parcial del lligament lateral extern del genoll dret i estarà uns dos mesos de baixa, si bé seguirà un tractament conservador per evitar passar pel quiròfan i amb la intenció de poder tornar a jugar aquesta temporada, segons va explicar ahir el club en un comunicat.

Casadó es va lesionar en el partit del cap de setmana passat contra l’Atlètic de Madrid, amb victòria blaugrana per 2-4. El de Sant Pere de Vilamajor va ser titular i va sumar un total de 67 minuts, si bé l’acció que va propiciar la lesió va passar a la primera part.D’altra banda, Espanyol i Barcelona juguen avui la semifinal de la Copa Catalunya (20.45), a la qual el Barça es presentarà amb suplents del filial i jugadors juvenils.