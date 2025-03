El Sícoris tanca la Copa d’Espanya amb 9 medalles més

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Sícoris va complir els pronòstics i es va anotar ahir la victòria per equips en la primera Copa d’Espanya de descens clàssic en aigües braves, de les tres que componen el calendari i que es va celebrar ahir a Camarasa amb la participació d’uns 80 palistes procedents de Galícia, Astúries, País Basc, Aragó i Catalunya. Va guanyar amb un total de 1.139 punts, pels 1.055 del Quixos de Monforte de Lemos, mentre que el Ciudad de Lugo, amb 619, va completar el podi.

El Sícoris va acaparar unes altres nou medalles, dos menys que en l’esprint de dissabte, de les quals quatre van ser d’or. Les victòries van anar a càrrec d’Alba Oronich (K1 sènior), Júlia Padilla (K1 júnior), Quim Oronich (K1 cadet) i el duo format per aquest últim i Iker Zaballos (C2 cadet). Per la seua part, Sergi Villas va fer doblet a l’aconseguir la medalla de plata tant en K1 com en C1 júnior, mentre que German Jiménez va ser segon en màsters K1 i la parella Xavi Miralles-Adan Padilla plata en C2 sènior. L’únic bronze el va aconseguir Zaballos en K1 cadet. Per la seua part, Josep Maria Eritja, del Mig Segre de Ponts, va guanyar en K1 màster.