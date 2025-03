El Lleida Handbol busca 15.000 € per al play-off

Una vegada assegurada de forma matemàtica la classificació per disputar la fase d’ascens a la Divisió d’Honor, la segona categoria de l’handbol femení espanyol, al Lleida Handbol se li obre un nou front, aconseguir els suports econòmics suficients per cobrir una despesa amb què no comptava al principi de temporada. “No estava pressupostat perquè no esperàvem que ens classifiquéssim. L’objectiu era estar entre els cinc primers, però per a res lluitar per l’ascens”, va reconèixer ahir Txema del Rosal, el coordinador i director esportiu del club.

Aquesta fase d’ascens es divideix en dos, amb un primer play-off de quarts de final a anada i tornada, que enfrontarà els quatre campions de grup amb els segons classificats, els aparellaments dels quals sortiran d’un sorteig. L’anada està fixada per als dies 26 o 27 d’abril al feu del segon classificat, i la tornada el 3 o 4 de maig a la pista del primer. Els quatre guanyadors disputaran una Final a Quatre en una sola seu sota el sistema de lligueta de tots contra tots a una volta.

El cost dependrà molt de com de lluny arribi l’equip i també dels rivals que li toquin, sobretot en el play-off. El quadre d’Iban Raigal ocupa actualment la segona posició a falta de només dos partits –encara té opcions d’acabar campió–, per la qual cosa el seu rival si avui acabés la Lliga seria el Meaño gallec, el Saragossa o el Toledo, que avantatgen Gijón, l’Ermua Errotabarri basc i el Deza de Còrdova, respectivament.

“No seria el mateix cost si hem de viatjar a Saragossa que fer-ho a Galícia o a Astúries”, reconeix Del Rosal, que xifra en uns 15.000 euros el pressupost que necessita el club per afrontar tota la fase d’ascens. “De moment hem aconseguit uns 5.000 euros gràcies a les aportacions d’empreses que ja col·laboren, i també demanarem una ajuda extraordinària a la Paeria. Així, confiem a aconseguir tot el suport”, va assenyalar també.

El que sí que és segur és que el Lleida Handbol no licitarà, en cas de superar el play-off, a ser la seu de la Final Four, que s’atorga per subhasta al millor postor amb un cànon mínim de 12.000 euros. “A nivell logístic és un sobreesforç i suposaria una pressió excessiva per a l’equip. Afrontarem aquesta fase d’ascens per gaudir-ne, sense cap pressió per pujar, encara que competint”, va puntualitzar Del Rosal.

Raigal continuarà i ja es planifica la pròxima campanya

Al marge de l’apartat econòmic, el club està planificant ja la pròxima temporada. És segur que Iban Raigal seguirà com a entrenador, mentre que l’objectiu de l’entitat és renovar la totalitat de la plantilla, independentment de si s’aconsegueix o no l’ascens. En cas de pujar es farien dos o tres reforços.