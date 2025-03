El Barça cau davant del Bayern i perd per lesió Metu

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Barça va encaixar ahir una decepció doble al caure derrotat en els segon finals del duel directe pels llocs de play-off davant del Bayern de Múnic (101-102) i perdre per al que queda de temporada a l’ala-pivot Chimezie Metu, que es va trencar el tendó d’Aquil·les de la cama dreta. El nord-americà, peça clau en el joc interior del Barça, que ja estava minvat per la baixa del pivot Jan Vesely, no tornarà a jugar aquest curs, igual que els bases Nico Laprovittola i Juan Núñez.