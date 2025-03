El Pons Lleida renovarà fins a quatre jugadors i Paiva se’n va

Encara no ha acabat l’actual temporada però el Pons Lleida 2025-2026 va prenent forma. La marxa de Martí Zapater al Noia, que ja va avançar SEGRE al gener, no serà l’única, ja que Nuno Paiva posarà a l’acabar la temporada el punt final al seu periple a Lleida, on va arribar el 2022 per convertir-se en un dels màxim golejadors i referents de l’equip llistat.

El jugador portuguès tenia una oferta de renovació sobre la taula, així com diverses ofertes importants per seguir a l’OK Lliga, una de les quals del Calafell, però finalment s’ha decidit per tornar al seu país per motius personals.

Paiva, que porta anotats 23 gols (15 a la Lliga, 4 a l’Europa Cup i uns altres 4 a la Copa del Rei), ja ha comunicat al Llista la seua decisió d’anar-se’n sense ni tan sols tenir encara destinació a Portugal.

Al contrari, l’única incorporació que ha tancat fins a la data el club llistat és la del porter Xavi Bosch, com ja va avançar SEGRE.

L’actual porter de l’Alpicat, una de les grans revelacions de l’OK Lliga i que ha estat inclòs a la prellista d’Espanya per prendre part a l’Europeu sub-23, ha firmat ja contracte per dos temporades i rivalitzarà a la porteria amb el granadí Javi Sánchez, que té contracte en vigor per a la pròxima campanya al costat de Sebas Moncusí.

A banda d’aquests dos jugadors, estan emparaulades ja les renovacions d’uns altres quatre integrants de l’actual plantilla, concretament Jordi Badia, Sergi Duch, Darío Giménez i Antonio Chino Miguélez.

Només falta resoldre el futur de dos dels referents de l’equip aquest any, els argentins Nico Ojeda i Fran Tombita Torres. El primer, que compleix la segona campanya, té ofertes de clubs importants, però no es descarta que pugui continuar un any més, mentre que Torres, que està cedit pel Liceo, vol seguir a Lleida, però dependrà del seu club.