El TSJC absol Dani Alves d’un delicte d’agressió sexual

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha absolt el futbolista Dani Alves al revocar la seua condemna de quatre anys i mig de presó per la violació d’una jove en una discoteca de Barcelona el desembre del 2022, al considerar que el relat de la denunciant no és “fiable”.

En la seua sentència, que es pot recórrer davant del Tribunal Suprem, la sala (integrada per Maria Àngels Vivas, Roser Bach, María Jesús Manzano i Manuel Álvarez) estima el recurs de la defensa i, per unanimitat, acorda revocar la sentència de l’Audiència de Barcelona, que creu que té “buits, imprecisions, inconsistències i contradiccions”.

Alves va estar en presó preventiva durant catorze mesos i va sortir en llibertat provisional el març de l’any passat, sota fiança d’un milió d’euros, després de ser condemnat per violar una jove de 23 anys al lavabo d’un reservat de la discoteca Sutton de la capital catalana, el desembre del 2022.

La sentència del TSJC aixeca les mesures cautelars que Alves tenia imposades, entre les quals la retirada dels seus passaports brasiler i espanyol i compareixences setmanals davant l’Audiència de Barcelona, de forma que ara res li impedeix abandonar Espanya. L’alt tribunal català, que considera que no hi ha prou proves per condemnar Alves per violació, basa la seua resolució en el visionament de les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca abans dels fets denunciats, en les quals el futbolista i la jove ballen i prenen copes junts.

Segons la sentència, les imatges no concorden amb la sensació d’“incomoditat” que van referir la víctima i les seues amigues, cosa de la qual es pot desprendre una “falta de fiabilitat” del testimoni de la jove.

Per la seua part, Ester García, advocada de la víctima, va anunciar que recorrerà l’absolució del futbolista i va explicar que la denunciant se sent “molt decebuda i molt trista” i “ha sentit que tornava al lavabo on van ocórrer els fets”.

En declaracions als mitjans a les portes del seu despatx, García va lamentar que l’absolució d’Alves suposa “un retrocés en la lluita contra la violència de les dones, tant a nivell jurídic com social”, cosa que pot desanimar a denunciar les víctimes. Després de reconèixer que és una sentència que no esperaven, García va dir que la seua prioritat és la “recuperació emocional” de la jove i que hauran de valorar que “es pugui sostenir” durant el temps que tardi a resoldre’s l’apel·lació, que pot demorar-se un any. “Recórrer suposa no posar un punt final en el procediment”, va apuntar García. La Fiscalia està analitzant la sentència per decidir si la recorre

La presidenta de l’Associació de Dones Juristes Themis, Rosa Gil, veu “decebedora” i “absolutament negativa” per a les dones, i la consellera Menor va expressar la seua “preocupació”.