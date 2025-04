LaLiga impedeix la inscripció d’Olmo

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

LaLiga va assegurar ahir que el Barcelona no té saldo ni capacitat per a la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor i que en els seus estats financers intermedis del primer semestre de la temporada 2024-2025 no es recull import referit sobre l’operació de les llotges VIP. Joan Laporta va reaccionar amb contundència abans del dinar amb la directiva de l’Atlètic i ho veu com “un intent de desestabilització”.

LaLiga va afegir que va rebre la documentació del Barcelona sobre aquesta operació, xifrada en 100 milions d’euros per la cessió de l’explotació de part de les noves llotges VIP del Camp Nou, el 3 de gener. El CSD s’ha de pronunciar ben aviat sobre la cautelar que permet ara jugar a Olmo.

Laporta va dir que “de vegades tinc la sensació que això no és per casualitat. Avui –per ahir– ens juguem una final, aquí a Madrid contra l’Atlètic de Madrid. Que surtin polèmiques i es reactivin polèmiques d’aquest tipus penso que no és per casualitat”, va dir el president.

Va afegir que la decisió de LaLiga és un “intent més” de desestabilitzar l’equip. “També tinc la sensació que, amb tot això, el que no ens poden guanyar al camp ens ho intenten guanyar als despatxos. Com a president del Barça això no ho permetré i continuo defensant els interessos del nostre club”. Va assenyalar que “ho veiem com un intent més de perjudicar els interessos del FC Barcelona i danyar la imatge del club. Evidentment, el club respondrà a través dels serveis jurídics, que han estudiat a fons l’escrit de LaLiga. Que ningú no tingui cap dubte que contestarem de forma contundent, tan contundent com calgui, en defensa dels interessos del FC Barcelona”, va concloure.