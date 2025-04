El Barça defensa la ratxa i el liderat avui davant del Betis

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Barcelona rep avui el Betis a l’Estadi Olímpic (21.00), en la jornada 30, amb l’objectiu de mantenir la ratxa i en un nou partit gairebé sense parar després d’aconseguir el pas a la final de la Copa dimecres i defensant lideratge davant d’uns bètics que venen de guanyar el derbi sevillà.

L’entrenador blaugrana, Hansi Flick, va advertir que el 5-1 que va endossar el seu equip al conjunt andalús als vuitens de final de la Copa del Rei va ser enganyós, i que avui s’enfronten a un rival que encadena sis victòries a la competició. “El resultat que vam obtenir a la Copa no representa el que va passar en el partit ni el que es va veure al camp. Tothom sap que serà un dia difícil. Contra el Betis, haurem de jugar al nostre millor nivell”, va afegir.

Va destacar la línia que està seguint l’equip. “Tot és possible amb treball dur. Als jugadors els dic que la seua mentalitat i l’actitud són fantàstiques i m’encanta com ho gestionen. Cal pensar en el que podem donar al club i a l’equip, si tots donen el cent per cent jo estaré content. Ser un equip és el més important, i tothom pot veure que hi ha un equip al camp, a la banqueta i a l’staff. Tots donen el cent per cent, és un gran puzle, és el que cal per tenir èxit”, va manifestar.

“m’alegra poder veure que hem anat millorant amb la possessió de la pilota. És bàsic per al Barça. Que l’estil amb la possessió sigui el bo, encara que es pot millorar sempre. Es poden cometre errors, però n’hi ha alguns que podem no cometre i en això podem millorar. Però hem anat millorant, sí, i l’equip creu en el que fa i hi ha qualitat per guanyar contra qualsevol equip”, va valorar.

Va confirmar que Gavi estarà llest per jugar. “Vam pensar que jugaria uns minuts contra l’Atlètic però hi havia dubtes i vaig prendre la decisió de reservar-lo. Per a mi és important que els jugadors juguin, perquè necessitem tothom amb l’actitud adequada”, va concloure.

El club tindrà 26.031 entrades per a la final

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), el FC Barcelona i el Reial Madrid van fer ahir una primera reunió telemàtica per tractar aspectes de la final de la Copa del Rei que disputaran dissabte dia 26 a La Cartuja i van acordar que tots dos finalistes disposaran de 26.031 entrades per a cada equip, amb preus que oscil·laran entre els 72 i els 270 euros.

Rüdiger i Mbappé, multats per la UEFA

El Comitè de Disciplina de la UEFA va imposar una multa de 40.000 euros a Antonio Rüdiger i de 30.000 a Kylian Mbappé per violar les regles bàsiques de conducta davant l’Atlètic, a més d’un partit de sanció a tots dos que només compliran en cas de reincidència. A més, va sancionar econòmicament Ceballos amb 20.000 euros pel mateix motiu i no va adoptar mesures contra Vinícius.