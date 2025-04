El València s’emporta una gran victòria del Bernabéu

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid es va deixar tres punts importants en la baralla pel títol de LaLiga al caure (1-2) ahir a l’estadi Santiago Bernabéu amb el València, en un altre partit en què, a més de malgastar un penal amb 0-0, que va tornar a fallar Vinícius, tampoc no va posar tota la intensitat necessària. Pràcticament va llançar per la borda els primers 45 minuts per estar altre cop darrere en el marcador i amb la millora, obligada, després del descans, no n’hi va haver prou perquè l’èpica la va posar l’equip valencià, que es va endur la victòria amb un gol d’Hugo Duro en l’afegit (95’), premiant una ambició més gran i una millor disposició al terreny de joc.