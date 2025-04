“S’han escapat tres punts”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, no estava content amb la derrota davant del Reus, que complica a l’equip l’objectiu d’acabar la fase regular de la Lliga en la quarta posició. “Són tres punts que se’ns escapen, volíem guanyar per continuar enganxats al grup de dalt i ara tocarà esperar als dos partits que falten per intentar sumar-ne sis i com he dit sempre, a veure on acabem al final de la classificació”, va afegir. “Crec que hem de tenir molt clar que tenim un play-off davant i cal treballar de cara a aquest play-off”, va valorar.

Malgrat que l’equip va crear ocasions no estava content amb l’actuació defensiva. “Hi ha hagut molts errors defensius, moltes situacions de falta d’intensitat i davant d’un equip com el Reus això ho pagues. Sí que ofensivament hem tingut ocasions com per marxar de més d’un gol, però crec que també els seus tres gols es podien haver defensat millor”.

Atès que l’equip no tornarà a competir fins al dia 26, va assenyalar que l’aturada anirà bé als seus jugadors. “Al març vam jugar vuit partits en un mes, així que físicament ens va bé aquesta aturada i crec que mentalment també. Ens hem de recuperar d’aquest mes de març que ha estat molt intens i al mateix temps molt dur, perquè hem aconseguit coses, però no el que volíem i ara hem de netejar el cap per arribar al play-off, que és el que ens queda, de la millor manera possible.”