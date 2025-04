De prometedora golfista als EUA a professional de futbol americà: la història de superació de la lleidatana Xus Boira

La lleidatana Xus Boira (Lleida, 23-2-1999) ha recorregut un camí ple d’obstacles i oportunitats que l’ha portat des de les pistes de golf universitàries fins als camps de futbol americà professional femení als EUA, convertint-se en una de les pioneres en aquest esport tradicionalment masculí. Boira, de 26 anys, va iniciar la seua carrera esportiva com a golfista d’alt nivell, la qual cosa li va permetre aconseguir una beca universitària als Estats Units i destacats triomfs.

La seua trajectòria acadèmica va començar el 2016 a Charleston Southern, a Carolina del Sud, per posteriorment transferir-se a Carolina del Nord, on va completar la seua carrera universitària. El talent en el golf li va valer que la universitat li financés un màster mentre es preparava per fer el salt al professionalisme. Tanmateix, el destí tenia altres plans per a l’esportista d’Alpicat. “Quan estava acabant el màster em vaig fracturar el peu”, explica Boira. Aquesta lesió va truncar les seues aspiracions de convertir-se en golfista professional, obligant-la a reorientar la seua carrera. Malgrat el contratemps, va aconseguir finalitzar els estudis de postgrau a Carolina del Nord, mantenint el golf com una activitat recreativa però ja sense el component competitiu que havia caracteritzat la seua etapa universitària.

Xus Boira con la equipación y el casco de los Avengers de Florida.Florida Avengers

Després de graduar-se el maig del 2023, l’agost d’aquell mateix any es va traslladar a Florida per iniciar la seua carrera professional com a analista de dades. Va ser durant l’etapa universitària quan va començar a desenvolupar un interès notable pel futbol americà, en part influïda per les seues relacions amb jugadors que posteriorment van arribar a competir en l’NFL (National Football League). “Sempre em preguntava per què no existia el futbol americà per a dones”, recorda Boira, que gràcies a la seua formació en anàlisi de dades va començar a examinar l’esport des d’una perspectiva analítica, ajudant fins i tot les seues parelles amb quaderns d’anàlisis tàctiques.

Va ser durant el seu segon any a Florida, després de canviar d’ocupació, quan un company de feina la va informar sobre l’existència d’un equip de futbol americà femení a l’estat. “Em va comentar que teníem un equip a Florida i que hi havia una lliga de dones”, relata Boira, que desconeixia l’existència de la Women’s National Football Conference (WNFC), fundada l’any 2019. La WNFC representa l’equivalent femení a l’NFL, encara que actualment amb un nivell de desenvolupament molt menor. “Està en creixement. Aquest any és el primer any que sortirem a la televisió en ESPN”, assenyala la lleidatana. Així, la lliga compta actualment amb disset equips distribuïts per diferents estats nord-americans.

A l’assabentar-se de l’existència d’aquesta competició, Boira no va dubtar a posar-se en contacte amb l’equip de Florida, els Avengers. “Els vaig enviar un correu explicant-los la meua situació, que havia competit en nivell molt alt en altres esports com voleibol i golf”, comenta. Els responsables de l’equip la van convidar a participar en un dels seus camps d’entrenament, celebrat poc després de Nadal. Al gener, Boira va acudir a la seua primera sessió de prova amb els Florida Avengers. El seu rendiment va impressionar el cos tècnic, que immediatament li va assignar la posició de wide receiver (WR), un dels llocs més exigents i vistosos del futbol americà, encarregat de rebre les passades i anotar touchdowns. La història de Xus Boira representa un exemple de superació i adaptació.

Sense salaris, en contrast amb l’NFL masculina

Malgrat tractar-se d’una lliga professional, una de les grans diferències respecte a l’NFL masculina és l’absència de salaris per a les jugadores. “La majoria no cobrem. Ens esponsoritzen i rebem suport per a viatges i equipament, però no hi ha remuneració econòmica”, aclareix Boira, contrastant aquesta situació amb els milionaris contractes de l’NFL. Això obliga totes les jugadores a compatibilitzar la seua activitat esportiva amb llocs de treball a temps complet.