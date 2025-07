La Magic Line espera més de mil participants

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La dotzena edició de la Caminada Solidària Magic Line, organitzada per Sant Joan de Déu (SJD), tindrà lloc el pròxim 27 d’abril a Lleida i Tremp. L’activitat per recaptar fons per a projectes socials i sanitaris dirigits a persones en situació de vulnerabilitat oferirà dos itineraris a Lleida, de 3 i 14 quilòmetres, més un altre a Tremp, d’1,5 km.

La ruta més llarga començarà a les 8.30 hores, mentre que les altres dos arrancaran a les 11.00. Totes les rutes portaran el lema “Som el que compartim”, que acompanyarà els participants durant tota la mobilització.

Per poder participar-hi, només cal crear un equip d’entre dos i vint persones, fixar un repte econòmic i organitzar activitats per captar donatius, i escollir el recorregut que més s’ajusti a cada grup.

El desafiament d’aquest any és superar els prop de mil participants de l’edició passada. Amb la recaptació de les caminades a Lleida i Tremp el 2024 es van finançar quatre projectes solidaris.

La presentació de l’esdeveniment va tenir lloc ahir a la Diputació amb la presència del diputat de Salut i Esports, Òscar Martínez, i la coordinadora de l’equip de solidaritat de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Núria Martínez.