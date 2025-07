Sis títols de campió d’Espanya per al Sícoris Club

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Sícoris Club va conquerir un total de sis títols de campió d’Espanya, a més de quatre subcampionats, en el certamen estatal de patrulles esprint i a la II Copa d’Espanya de descens disputades aquest cap de setmana passat a la localitat d’O Barco de Valdeorras, Orense. L’entitat lleidatana va tancar la competició pujant al tercer calaix del podi per equips, amb un total de 1.154 punts, només superat pel Fluvial O Barco, amb 1.169, i el Montaña Quixos, amb 1.571, que van ser primer i segon, respectivament. A nivell individual, Alba Oronich es va proclamar campiona d’Espanya en la categoria K1 sènior de la modalitat clàssica i subcampiona en esprint. Els mateixos assoliments van aconseguir Alan Padilla en C1 i el mateix palista sicorista fent duo amb Xavi Miralles en C2. En les categories de base van caure cinc medalles, dos de les quals d’or, obra de Mar Busqueta, que es va imposar en esprint de K1 júnior, i Quim Oronich, que va guanyar el descens clàssic de K1 cadet i va ser segon en esprint. Per la seua part, Iker Zaballos, en K1 cadet, es va penjar el bronze tant en clàssica com en esprint. En màsters, Rafael Herrera va ser or en clàssica i bronze en esprint.