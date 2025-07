Tsunami blaugrana

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

En el seu millor partit del curs, el Barcelona va mostrar el seu poder per atansar-se a les semifinals de la Champions al tancar amb golejada l’anada de quarts davant del Borussia Dortmund (4-0), en una demostració de poder del seu triplet de davanters: Lewandowski, Raphinha i, sobretot, Lamine Yamal. El polonès va anotar un doblet, el seu quarantè gol en 45 partits; Raphinha es va convertir amb dotze gols en el màxim golejador en solitari de la Lliga de Campions, i Lamine Yamal va ser el desequilibri constant. El de Rocafonda es va doctorar en un gran partit europeu. Va intervenir en els tres primers gols i va anotar el quart, en una gran demostració de futbol i de confiança.

Moure per sacsejar el matx des del principi a base de possessió. Ho tenia clar Hansi Flick des del minut 0 i els seus jugadors ho sabien, però es van trobar amb un escenari diferent, davant d’un rival asimètric, un futbol directe i que deixava molts espais entre línies. I això era una invitació per als punyals del Barça a les bandes. Ho va veure clar Lamine Yamal, que en sis minuts ja havia regalat dos un contra un francs davant de Bensebaini que, curiosament, no comptava amb ajuts per frenar al fenomen de Rocafonda. A la primera acció, després d’una retallada, el porter Kobel ja va haver d’intervenir; i en la segona Lamine es va regalar amb una elàstica i només va pensar a batre la meta del Dortmund amb un tret al segon pal quan Lewandowski estava sol a pocs metres de la línia de gol.

El tsunami del Barça va tenir continuïtat amb la primera acció de Pedri, un desbordament de Raphinha i una assistència a Lewandowski que va obligar el porter a rebutjar a córner. Van sortir desbocats els blaugranes davant d’un rival molt físic i que no va intentar crear més enllà de jugar per a Guirassy, un nou de cos contundent que jugava de boia, i les projeccions d’Adeyemi i de Gittens en els extrems. El Barça va trobar el gol en una acció a pilota parada, un servei lateral de falta que va rematar Íñigo Martínez, que va desviar Cubarsí i que va reblar Raphinha. Era el seu dotzè gol que el deixava com a màxim golejador en solitari de la Champions, encara que va tardar a pujar al marcador per la revisió del VAR, ja que el brasiler podia estar en fora de joc en el seu intent d’empènyer la pilota quan aquest ja entrava.

Amb un 1-0 en el minut 25, els de Flick van perdre una mica de control de la situació i es van mostrar excessivament ansiosos i van caure en la precipitació. El Dortmund ho va intentar i el Barça va jugar més a les contres, amb Lamine i Raphinha, que van tenir un parell de bones accions. Però al tècnic del Barça no li va agradar el que veia. El seu equip perdia massa aviat la pilota davant un rival que cada vegada s’ho creia més i va tenir dos arribades bones de Guirassy. Quan els blaugranes van tornar a tocar, quan Pedri va reprendre la batuta, l’equip va mantenir la calma i Flick va tornar a respirar.

La sortida dels blaugranes en el segon temps va ser fulgurant. Guiats per un inspirat Lamine, imparable en cada acció, el Barça va marcar aviat el 2-0. Va ser en una centrada temperada al segon pal de Lamine que va despenjar Raphinha i Lewandowski va rematar en el 48. En el següent quart d’hora es va veure el millor Barça del curs. Sense errors, ben col·locats, els jugadors de Flick van impartir una lliçó de futbol, amb possessió, moltes arribades i protagonisme de Fermín, que des de la segona línia va fer molt mal a la sega dels alemanys. El de Huelva va disparar al costat del pal en el 63 i en va tenir una altra més en el 65, però va ser determinant en el 3-0. Una passada filtrada de Lamine per a Fermín i un servei cap enrere d’aquest per a Lewandowski, que no va fallar en el 66. Va jugar el Barça ja amb els nervis del Borussia, que no sabia si anar cap a dalt per retallar o protegir-se. Van ser intel·ligents els de Flick i l’equip alemany mai es va sentir a prop del gol i a més sabia que en cada pèrdua el Barcelona li podia fer molt de mal a la contra. I així va arribar el 4-0, amb una recuperació de Lewandowski al centre del camp i una assistència mil·limètrica de Raphinha per a Lamine, que va definir amb molta classe en el minut 77. Ho tenia fet el Barça. Els canvis finals van impulsar el joc del Dortmund, però els de Flick amb prou feines van patir. Dimarts pot tancar la seua tornada a les semifinals.