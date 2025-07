El Barça anirà al play-off i s’enfrontarà al Mònaco

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Barça va guanyar ahir a la nit la Virtus Bolonya (91-87) al Palau Blaugrana, en l’última jornada de la Fase Regular de l’Eurolliga, per aconseguir el preuat i car bitllet als play-offs i com a cinquè classificat, per enfrontar-se a l’AS Mònaco, malgrat patir més de l’esperat davant d’un rival ja eliminat per endavant i que guanyaven per 8 punts al final del tercer període. Es va patir, i molt. Però el Barça va poder celebrar amb el seu públic el bitllet mitjançant una cinquena posició que els obligarà a jugar sense factor pista a favor contra els monegascos, però en un escenari molt millor que haver d’anar al play-in i, en cas de superar-lo, enfrontar-se a un dels cocos de la competició. L’objectiu a l’inici del matx era la cinquena plaça i els de Joan Peñarroya, contra vent i marea, la van aconseguir. De retruc, les victòries de Barça i Efes envien el Reial Madrid a la repesca del play-in, que els blancs obriran dimarts davant del París. D’altra banda, el jugador de l’Hiopos Lleida Demajeo Wiggins va presenciar el partit del Barça al Palau.