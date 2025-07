Derrotes dels lleidatans en el Trofeu Albert Costa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El XXIV Trofeu Albert Costa-XXXV Torneig Setmana Santa de tenis va començar ahir a les instal·lacions del CT Urgell amb la primera jornada de la fase final, on els representants lleidatans Amaia Olomí i Amadeu Piqué no van poder estrenar-se amb victòria davant de rivals de més entitat. El torneig va arrancar amb els primers enfrontaments del format round robin (tots contra tots), on Amaia Olomí, campiona provincial i classificada des de la fase prèvia, no va poder fer front a la quart cap de sèrie, Marina Ruiz, que es va imposar 6-3 i 6-1. En el quadre masculí, Amadeu Piqué, que va entrar en el quadre principal gràcies a una repesca per sorteig després de la baixa d’un participant, tampoc va tenir opcions davant de Pablo Jiménez, primer favorit i subcampió de Catalunya, cedint per 6-2 i 6-0.

La resta de la jornada va confirmar el domini dels principals caps de sèrie. A la categoria masculina, Tim Franco (n.2) va superar Andrés Fernández per 6-1 i 6-0; Álvaro Herranz (n.3) va derrotar César Tasso Silva per 6-3, 0-6 i 6-4, mentre que Pablo Garrido (n.4) es va desfer d’Eugenio Álvarez per 6-2 i 6-1.

En el quadre femení, la primera favorita Caterina López va demostrar la seua superioritat davant d’Ana Sáez amb un contundent 6-1 i 6-0, i Victoria Meza (n.2) tampoc va donar opcions a Maria Pascual, vencent per 6-0 i 6-3. La segona jornada es disputarà avui a partir de les 15.00 hores, mentre que els enfrontaments de demà començaran a les 10.00.