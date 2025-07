Piastri es postula al títol

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’australià Oscar Piastri (McLaren) es va imposar ahir en el Gran Premi de Bahrain per postular-se al títol amb la seua segona victòria, mentre que Carlos Sainz (Williams) va haver d’abandonar i Fernando Alonso (Aston Martin) va acabar setzè. La quarta prova del Mundial va estar marcada per la degradació dels pneumàtics i les sancions, algunes per límits de pista, i una en l’aire a George Russell (Mercedes) que pot canviar el podi. El britànic, que va patir tota mena de problemes amb el cotxe, va obrir el DRS sense voler i sobrevola una sanció que li faria perdre el segon lloc en favor del líder del Mundial, Lando Norris, que va ser tercer.

El de McLaren es va refer de la seua sanció i d’una cursa que va necessitar una rellançada, encara que no va poder amb Russell a la pista. El cotxe de seguretat va sortir a mitjans de carrera quan Sainz es va emportar un cop de Yuki Tsunoda (Red Bull), aquest sense sanció i que va acabar amb la cursa del madrileny a deu voltes del final. Piastri va aguantar al capdavant la nova sortida i es va imposar com en la segona cita del Mundial a Shanghai, pressionant pel títol.

Charles Leclerc (Ferrari), quart també a l’espera de la possible sanció de Russell que el portaria al podi, va anar de més a menys, igual que el seu company Lewis Hamilton, protagonista almenys d’una bona remuntada per ser cinquè. Per la seua part, Max Verstappen (Red Bull) va quedar fora de combat en una mala parada i va acabar sisè. Alonso, sense ritme com tot el cap de setmana, va viure una cursa avorrida encara que almenys va poder acabar-la.

Quant a la prova de Fórmula 3, el pilot aranès Mari Boya va firmar una gran remuntada recuperant dotze posicions en 22 voltes per acabar vuitè i sumar així els seus primers punts (quatre) de la temporada, un bon resultat per celebrar el seu vint-i-unè aniversari. “Guanyar 12 posicions en 22 voltes no és habitual a la Fórmula 3, així que puc considerar-ho com un bon premi d’aniversari, encara que sortim de Bahrain amb la sensació que podríem haver sumat molts més punts”, va declarar Boya als mitjans poc després de la cursa.

Boya, que sortia des de la vintena posició de la graella, va fer una bona sortida, així com les primeres voltes, aconseguint posar-se al Top 15. Des d’aleshores, a poc a poc va anar guanyant posicions mentre cuidava els pneumàtics per tenir opcions al final de la prova. A falta de quatre girs per al final, l’aranès rodava onzè i estava a tres segons de posar-se a la zona dels punts.

La bona gestió dels pneumàtics li va permetre avançar tres llocs més en qüestió d’una volta per col·locar-se vuitè i sumar els seus primers quatre punts en el certamen.