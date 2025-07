Sense resposta com a local

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va caure ahir a casa davant d’una Muntanyesa en bona dinàmica des del seu canvi d’entrenador (0-2) i que va posar fi a la ratxa de deu jornades sense perdre de l’equip de Gabri, que encadena quatre partits sense guanyar a casa. Malgrat això, segueix tercer amb cinc punts de marge dins del play-off. Els lleidatans van dominar la primera part amb diverses ocasions, però a la segona la Muntanyesa es va trobar amb un gol en un error defensiu, al qual els de Gabri no van saber reaccionar, i van veure com Ibe va sentenciar amb el seu doblet.

El xoc va començar amb un clar domini lleidatà, amb constants arribades per les dos bandes i centrades laterals buscant els dos davanters, Garrós i Hurtado, que tornaven a l’onze després de no estar disponibles davant del Peralada.

Una de les primeres oportunitats va ser precisament en un contraatac conduït per Soule, que va realitzar una conducció d’uns quaranta metres per acabar cedint la pilota a l’esquerra a l’arribada de Samsó, que va posar a prova el porter Eric amb un tret ras que va rebutjar el porter visitant.

Minuts més tard va arribar l’única aproximació visitant de tot el primer temps, amb una rematada de Cadena en el punt de penal que se’n va anar per sobre del travesser de la porteria local.

El domini lleidatà va ser molt clar en tota la primera meitat i, amb el pas dels minuts, més plasmat es va veure al terreny de joc. En una aproximació per la banda dreta, la pilota va anar directa a l’àrea petita on el pitxitxi de l’equip, Wilber Hurtado, va rematar amb direcció a la porteria, però es va trobar amb el pit d’Eric Fernández, porter de la Muntanyesa, que va desbaratar l’acció més clara del matx per als jugadors de Gabri. La Muntanyesa es conformava amb sumar un punt i les pèrdues de temps eren constants.

Ja en una de les últimes accions de la primera meitat, Samsó es va trobar una pilota a la frontal de l’àrea en el rebuig d’un dels nombrosos córners que va treure el conjunt local. L’extrem lleidatà va colpejar amb la cama esquerra ras i proper a la base del pal esquerre, on Eric es va estirar de manera excelsa per enviar la pilota a córner. Es va arribar al descans amb la sensació que si el duel seguia pels mateixos camins acabaria caient del costat local.

La segona meitat va començar amb els mateixos protagonistes i el mateix guió fins que en el minut 50, en una jugada desafortunada, els visitants es van avançar. Va ser en un servei de banda amb una centrada defectuosa, que es va passejar per la frontal de l’àrea de l’Atlètic Lleida. No va arribar cap jugador local a rebutjar i Miguel Martínez va enviar la pilota de nou a l’àrea. Daouda no va encertar en el refús al punt de penal, tampoc Cadena en el seu tret a porteria. Així, la pilota va caure a Ibe, que a l’àrea petita va afusellar un Pau Torres que poc o res va poder fer en ambdós gols (0-1).

A partir d’allà el partit va canviar. Els visitants van guanyar confiança i s’atrevien a transitar ofensivament; en canvi, els locals ja no trobaven espais per realitzar centrades laterals o arribar a l’àrea. Quinze minuts després va arribar la sentència. En un servei de banda pel perfil dret, ElHadji va aconseguir controlar la pilota al pic de l’àrea petita, la va aixecar per sobre dels defenses de manera precisa cap a on es trobava el seu company a la punta d’atac, Ibe, que va empènyer la pilota a plaer a la xarxa del Ramon Farrús amb el cap per anotar el 0-2 definitiu.

Gabri tan sols va realitzar dos canvis, donant entrada a Joanet i Cucurull. El primer d’ells va tenir l’oportunitat de reduir distàncies mitjançant un tret potent des de la frontal de l’àrea amb la cama dreta, però de nou va aparèixer Eric, heroi visitant, per rebutjar la pilota de manera contundent a córner, una vegada més.

Els minuts van anar passant amb un Atlètic Lleida sense idees i que, per tercer partit consecutiu a casa, es va quedar sense marcar.

De fet, els de Gabri acumulen quatre jornades sense guanyar a casa, encara que, malgrat la derrota, segueixen tercers, a cinc punts del Girona B, segon i que ahir va empatar (0-0).