El Lleida Handbol cobreix el cost del play-off d’ascens

El Lleida Handbol ha aconseguit cobrir el pressupost que necessita per afrontar el primer play-off d’ascens a la Divisió d’Honor Or, la segona categoria de l’handbol femení espanyol. L’equip que dirigeix Iban Raigal s’enfrontarà a l’Inelsa Asmubal Meaño gallec, que va ser el campió del grup A de la Divisió d’Honor Plata, un viatge a Pontevedra que suposarà un cost de 6.000 euros. La meitat d’aquesta quantitat la sufragarà McDonald’s Lleida, que serà l’espònsor d’aquesta fase, i l’altra meitat es cobrirà amb aportacions dels patrocinadors que ja donen suport al club des de l’inici.

El Lleida Handbol no havia contemplat en els seus comptes de l’exercici la possibilitat de disputar la promoció d’ascens, la primera fase de la qual arrancarà el 26 d’abril (19.30) a l’Onze de Setembre, mentre que el partit de tornada d’aquests quarts de final es jugarà a Meaño el 3 de maig (20.00). “No havíem planificat jugar l’ascens i l’objectiu era cobrir les despeses que suposava el desplaçament a Meaño”, va explicar Txema del Rosal, director esportiu del club, que va revelar que va ser el mateix Agustí Soler, gerent de McDonald’s Lleida, qui es va posar en contacte amb ells. “Ens va trucar i va preguntar per la nostra situació. Ens vam entendre ràpidament. És d’agrair que empreses com la seua estiguin sempre al costat dels clubs del territori”.

El mateix Soler, que anteriorment ja ha col·laborat amb altres clubs de la ciutat com el Llista Blava, va comentar que “estem molt contents de poder ajudar el Lleida HC i que pugui jugar aquests play-offs d’ascens. Les empreses de Lleida ens estem començant a conscienciar que és necessari ajudar els clubs de la ciutat i del territori”, va afirmar. L’ajuda de l’empresa d’hamburgueses tindrà continuïtat a la Final a Quatre si l’equip aconsegueix la classificació, en què estarien en joc dos places d’ascens.