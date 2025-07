El III Torneig solidari per la Leire, l’1 de maig a Pardinyes

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El camp municipal de Pardinyes serà l’escenari del III Torneig Solidari per la Leire l’1 de maig vinent. L’esdeveniment esportiu reunirà partits de futbol masculí i femení, a més de diverses activitats infantils, amb l’objectiu de destinar tota la recaptació a projectes d’investigació contra el càncer infantil de l’Institut d’Investigació de l’Hospital Vall d’Hebron.

Silvia Barrieras i David Sanz, pares de la petita Leire, que va morir amb 3 anys per un neuroblastoma el 2022 i a qui es ret homenatge, van expressar el seu agraïment per “la bona resposta del club, en particular, i del barri de Pardinyes, en general”, que està demostrant amb aquest torneig.