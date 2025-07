El torneig europeu júnior del CT Urgell, al Godó

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Trofeu Comte de Godó va acollir dilluns passat la presentació del torneig Catalonia Open-Ara Lleida. Aquesta competició del Tennis Europe Junior Tour se celebrarà del 10 al 15 de novembre al Club Tennis Urgell.

El president del club lleidatà, Oscar Villaverde, es va mostrar agraït per la confiança mostrada en la seua entitat per organitzar per quart any consecutiu aquesta prova. Aquest circuit organitza al voltant de 400 tornejos per any amb una participació global de més de 12.000 tenistes.

Dins d’Espanya, només es juguen uns trenta tornejos d’aquesta magnitud, i el CT Urgell és un dels clubs que acollirà les millors promeses masculines i femenines sub-16.