Lewandowski es perdrà la final de Copa amb el Madrid
Pateix una lesió a la cuixa esquerra i podria estar de baixa unes dos setmanes
El davanter del FC Barcelona Robert Lewandowski pateix una lesió al semitendinós de la cuixa esquerra, segons va informar ahir el club blaugrana i podria estar unes dos setmanes de baixa. El 9 polonès, que no va poder acabar el partit de LaLiga EA Sports d’aquest dissabte contra el Celta (4-3) a causa de l’esmentada lesió, va ser sotmès a proves mèdiques ahir però la tornada del davanter a la dinàmica del primer equip “es decidirà en funció de la seua evolució”, si bé sembla complicat que estigui a disposició del tècnic Hansi Flick per disputar la final de la Copa del Rei de dissabte vinent davant el Reial Madrid i l’anada de les semifinals de la Lliga de Campions contra l’Inter de Milà del dia 30.
L’absència de Lewandowski arriba en el moment més exigent de la temporada per al Barça, que en les properes setmanes es juga les opcions de mantenir viu el somni del triplet. El pròxim partit de l’equip de Flick serà dimarts contra el Mallorca, abans de disputar la final de la Copa del Rei, l’anada de l’eliminatòria davant l’Inter de Milà (30 d’abril), el duel de lliga contra el Valladolid (3 de maig) i la tornada de l’eliminatòria de Champions (6 de maig). Lewandowski serà una baixa sensible per al líder de LaLiga EA Sports, ja que als seus 36 anys s’ha erigit en el màxim golejador de l’equip amb 40 dianes en 48 partits disputats entre LaLiga, la Copa del Rei, la Lliga de Campions i la Supercopa d’Espanya.
A més de liderar la classificació per ser el pitxitxi de la competició domèstica amb 25 gols, tres més dels que suma el jugador del Reial Madrid Kylian Mbappé, Lewandowski és el tercer màxim golejador de la present edició de la Champions amb onze dianes. La seua notable temporada li ha permès situar-se a un gol dels 100 amb el Barça, club pel qual va fitxar l’estiu del 2022 procedent del Bayern de Múnic. La lesió de Lewandowski se suma a la d’un altre jugador indiscutible com el lateral esquerre Alejandro Balde. Marc Casadó, Marc Bernal i Marc-André ter Stegen, els tres amb problemes al genoll, completen la infermeria blaugrana en el tram decisiu de la temporada.