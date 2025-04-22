FUTBOL
Centenari dalt de tot
En un any especial per al club, l’AEM tornarà a competir en el play-off per pujar a la Lliga F i el filial el jugarà per ascendir a Segona RFEF. És el club català amb més llicències femenines
El 2025 és un any especial per a l’AEM, ja que celebra el centenari des de la seua fundació i ho fa en el seu moment més àlgid a nivell esportiu, amb els seus equips femenins com a punta de llança. Per segon any consecutiu, el primer equip jugarà el play-off per pujar a Lliga F, amb la quarta plaça assegurada al batre aquest diumenge l’Alabès (1-0), confirmant la seua progressió temporada a temporada des de la creació de la Primera RFEF Femenina.
Però a l’èxit del primer equip se suma el bon paper del filial a Tercera RFEF. En la segona temporada a la categoria, el conjunt dirigit per Verónica Moreno també disputarà el play-off d’ascens, en aquest cas a Segona RFEF –la categoria de bronze.
Els esmentats èxits esportius confirmen el bon moment de la secció femenina del club, el seu gran baluard des de fa anys i que s’ha convertit en la que té més llicències de tot Catalunya, després del naixement l’estiu passat del Llevant Badalona, que es va quedar amb alguns equips del Levante Las Planas, fins llavors líder de l’esmentat rànquing.
El primer equip visitarà aquest diumenge el líder de la categoria, l’Alhama –que es juga l’ascens–, en una última jornada en què es juga la tercera plaça i el factor camp de la primera eliminatòria del play-off davant del Logronyo.
Sigui quin sigui el resultat, amb el quart lloc actual el conjunt lleidatà ja té assegurada la seua millor posició en els tres anys que ha jugat a la categoria –des de la seua reestructuració la campanya 2022-23–. En l’estrena, que va coincidir amb l’arribada de Rubén López a la banqueta, l’AEM va ser setè i es va quedar a les portes del play-off. La passada sí que el va disputar. Va quedar sisè classificat amb 42 punts i va ser eliminat en la semifinal de la promoció contra l’Espanyol. Aquesta temporada ja suma 44 punts i té assegurada la quarta plaça, però a més s’ha pres la revenja amb l’Espanyol –ara de Lliga F– en dos ocasions, ja que el va eliminar a domicili en la segona ronda de la Copa de la Reina (1-2), assolint la millor participació històrica en la competició; i també el va superar a quarts de la Copa Catalunya (1-0). Això va permetre que les lleidatanes disputessin un històric encontre davant del totpoderós Barça al Camp d’Esports (0-6), al qual van acudir 10.473 espectadors.
Un 2025 pletòric al Recasens, amb ple de triomfs
Gran part dels èxits del conjunt lleidatà s’expliquen pel seu brillant rendiment al Recasens, on tanca la temporada regular amb 10 victòries, dos empats i una sola derrota, en la jornada inaugural. No obstant, els registres en la segona volta –després de l’aturada nadalenca– són impecables, perquè ha guanyat els set partits que ha jugat a casa, un registre que a la Lliga només iguala l’Alhama, a qui visita aquest diumenge amb l’oportunitat de trencar aquest registre i acabar com el millor local de la Lliga. A més, el filial també ha guanyat els sis partits al Recasens aquest 2025.