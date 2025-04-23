FUTBOL
Fer història a Cambodja
El tècnic lleidatà Pep Muñoz pot donar al Preah Khan Svay Rieng el seu primer títol internacional. Després del triplet nacional amb aquest club el 2024
El tècnic lleidatà Pep Muñoz, que dirigeix l’equip cambodjà del Preah Khan Svay Rieng, porta a terme una altra gran temporada, després de guanyar el passat curs la Lliga, la Copa i la Supercopa d’aquell país del sud-est asiàtic. El proper 10 de maig disputarà la final de l’AFC Challenge League, la tercera competició més important de clubs a Àsia, un torneig similar a la Conference League de la UEFA. El rival serà l’Arkadag del Turkmenistan i el partit es jugarà a l’Estadi Nacional Morodok Techo de la capital cambodjana, Phnom Penh, amb capacitat per a 60.000 espectadors.
“És una gran gesta perquè és la primera vegada que arriba a la final un equip cambodjà”, va assenyalar Muñoz, que no para de fer història en el futbol d’aquest país del sud-est asiàtic, el sistema polític del qual és una monarquia constitucional i que ha experimentat un aperturisme a l’exterior des dels anys 2000 sent cada vegada més visitat turísticament. A la Lliga, la Premier League Cambodjana, el Preah Khan Svay Rieng és l’actual líder de la classificació amb 67 punts, quatre més que el seu més immediat perseguidor, el Phnom Penh Crown FC, de manera que el conjunt de Pep Muñoz es troba en les millors condicions per revalidar el títol aconseguit el curs passat.
“L’objectiu és tornar a guanyar tots els títols possibles i, per descomptat, l’AFC Challenge League, que seria una fita”, va dir Muñoz, que compta en el seu staff amb un altre lleidatà, Sergi Puertas, que exerceix com a preparador físic des d’aquesta temporada.