FUTBOL
Rialp acollirà per cinquè any el campus de Guardiola
Tindrà lloc entre el 29 de juny i el 19 de juliol amb les 650 places esgotades
Pep Guardiola tornarà amb el seu campus d’estiu a Rialp per cinquè any consecutiu. I ho farà, com en les anteriors edicions, amb totes les places cobertes. El Pep Summer Camp tindrà lloc en aquesta localitat del Pallars Sobirà entre el 29 de juny i el 19 de juliol i reunirà més de 650 nens i nenes d’entre 6 i 16 anys. L’entrenador del Manchester City i llegenda del FC Barcelona té previst, com en les anteriors edicions d’aquest esdeveniment, visitar Rialp durant un cap de setmana.
“El Pep Summer Camp torna a Rialp”, confirmava ahir Jordi Altieri, tinent d’alcalde al consistori pallarès i president del FC Rialp.
“Hi va haver algun dubte pel canvi de propietat de l’hotel Condes del Pallars, però finalment es va solucionar tot i Guardiola tornarà aquest pròxim estiu”, afegeix Altieri, que considera “un gran èxit” que el tècnic continuï mostrant la seua confiança en Rialp per organitzar aquesta activitat.
Destaca també que, com en les anteriors edicions, “hi ha un nombre de places reservat per a nens i nenes de Rialp i del territori” i afegeix que “un mes i mig abans que comenci el campus començarem els treballs a la gespa natural del camp de futbol perquè estigui en les millors condicions possibles”. Jordi Altieri va explicar que des del FC Rialp es farà un reconeixement a Pep Guardiola “pel seu suport al nostre projecte del Tercer Temps, que aquesta temporada, la segona en la qual duem a terme aquesta iniciativa, ha estat distingida per la Federació Catalana de Futbol (FCF)”.
Per segona temporada, el club del Pallars Sobirà organitza una activitat per fomentar el fair play i, en cada partit, regala una bufanda del club a l’equip rival i, al finalitzar el matx, convida a un berenar jugadors, tècnics i directius de l’equip visitant.
Per aquesta raó, el Rialp va ser finalista en la vuitena edició dels Premis Solidaris que organitza l’FCF i la gala dels quals es va celebrar el mes de febrer passat. Pep Guardiola, en la visita de l’any passat, va apadrinar la mascota del club, un padrí que evoca l’avi del Barça.
“Aquesta temporada quan vam jugar a Agramunt ens van regalar una bossa amb torrons. A veure si aconseguim que això s’estengui”, afegeix Altieri.