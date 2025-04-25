BÀSQUET
“Aquesta Lliga dona moltes sorpreses i per a res ens sentim salvats”
Oriol Paulí ja sap el que és la lluita per la permanència. La temporada 2021-2022 va descendir amb l’Andorra i per això el gironí no dona per liquidada la salvació malgrat l’ampli avantatge que té l’Hiopos. “Ho dic moltes vegades, aquesta Lliga dona moltes sorpreses i tinc l’experiència que m’ha passat, i per això per a res ens sentim salvats. Evidentment estem còmodes en la situació que estem, però sabem que cal guanyar partits si volem estar la temporada que ve a l’ACB”, va assenyalar.
Paulí tornarà a jugar diumenge que ve en una pista que coneix perfectament, ja que no endebades va ser la seua durant dos temporades. “L’Andorra ha fet un pas endavant i està competint molt bé en els últims partits. He jugat allà dos anys i sé com de difícil és jugar en una pista com la Bombonera. Haurem d’estar preparats i continuarà millorant com a equip, fent passos cap endavant i no quedar-nos satisfets amb el que hem fet fins ara”, va indicar el gironí, que veu en l’arribada de Batemon una de les claus de la millora de l’equip. “Ens ha ajudat molt. A nivell individual crec que està fent molt bons partits, però és que, a més, s’ha integrat molt bé i ajuda la resta de companys. Aquesta podria ser una de les claus, encara que penso que és una cosa més de treball de grup, de creure’ns de veritat les idees del Gerard [Encuentra] i això es nota a la pista”, va assenyalar el jugador.
El Força Lleida va celebrar ahir el segon Consell Social
El Força Lleida va celebrar ahir el seu segon Consell Social una mica més de tres anys després d’organitzar el primer, a finals del 2021. Una vintena de persones, representants de diferents sectors (membres de la junta directiva, empreses patrocinadores, famílies de la base, abonats i representants de la Paeria, Diputació, Generalitat i Federació Catalana) van prendre part en l’acte, en el qual el president Albert Aliaga va informar de l’estat de l’entitat i dels diferents equips, i de les accions futures.