HOQUEI
Invertiran 370.000 euros a millorar el pavelló Onze de Setembre de Lleida
L’alcalde va visitar ahir el pavelló i promet la reforma tan esperada pel Llista
El pavelló Onze de Setembre serà reformat ben aviat, una vella petició del Lleida Llista d’hoquei patins. L’alcalde Fèlix Larrosa va visitar ahir el recinte acompanyat pel president del club llistat, Enric Duch, i es va comprometre a emprendre l’esperada reforma de la instal·lació ben aviat.
La Paeria, segons van explicar fonts municipals, té previst actuar a curt termini en la millora de les instal·lacions del pavelló Onze de Setembre, dins del projecte de reforma, ampliació i millora dels equipaments esportius de la ciutat en el qual s’està treballant i que suposa una inversió global d’una mica més de sis milions d’euros durant tres anys (2025, 2026 i 2027).
En concret, s’abordarà la millora de la impermeabilització i la reparació de la coberta. Es preveu la substitució dels finestrals de la part superior i les plaques lleugeres de la coberta, així com la millora dels desaigües de la teulada.
La previsió és que aquest primer lot d’obres, que també inclourà millores a les teulades d’altres pavellons municipals, es pugui licitar en un termini d’un mes aproximadament. Més endavant s’abordaran altres millores als vestidors i a les instal·lacions del recinte, com el gimnàs. La inversió total prevista inicialment en el pla d’inversions en equipaments esportius pel pavelló Onze de Setembre és d’uns 370.000 euros.
El pla de millora dels equipaments esportius municipals és una de les línies de treball pactades pel govern municipal amb el grup de Junts per Lleida dins de l’acord pressupostari per a aquest any 2025. El Lleida Llista Blava, un dels clubs esportius històrics de la ciutat, fundat l’any 1951, portava anys demanant millores al pavelló i fins i tot va arribar a presentar al consistori un projecte de reforma que incloïa també la pista exterior.
Larrosa va aprofitar la seua visita per saludar els nens i nenes que formen part dels 23 equips amb què compta el club, amb 186 jugadors i jugadores, a banda de conversar amb el president de l’entitat, Enric Duch, membres de la junta, l’entrenador del primer equip, Edu Amat, i el coordinador de la base, Jordi Badia.