CICLISME
Lleida torna a la Titan Desert
La bicampiona Ramona Gabriel, de Ponts, competirà en duo mixt amb Toni Moreno. Albert Sánchez, de Sort, afrontarà la novena participació consecutiva en el Dakar de BTT
El pròxim 1 de maig arranca la vintena edició de la Škoda Titan Desert Morocco, que tornarà a tenir representació lleidatana, entre la qual destaca la pontsicana Ramona Gabriel, bicampiona de la prova, i Albert Sánchez Casín, natural de Sort i que afrontarà la prova per novè any consecutiu.
Gabriel, que ha pujat al podi en les seues vuit participacions, amb dos victòries (2016 i 2018), dos segons llocs (2017 i 2020) i quatre tercers (2014, 2019, 2021 i 2022), torna a la Titan després d’un parèntesi de dos anys, i ho farà al costat de la seua parella, Toni Moreno, amb el qual aspira a guanyar la categoria Duo Mixt.
Ambdós competiran enrolats en el nombrós equip KH-7, format per 56 ciclistes, entre ells noms coneguts com els de l’exciclista professional en ruta i guanyador de la Titan Melcior Mauri; Josep Betalú, quatre vegades vencedor de la prova, o els reconeguts xefs Javier i Sergio Torres.
Per la seua part, Albert Sánchez torna una vegada més al conegut com el Dakar de BTT. Serà la novena participació consecutiva des del 2018, amb vuit edicions disputades al Marroc i una a l’Aràbia Saudita, consolidant-se com un referent de resistència i perseverança en aquesta dura competició. “He fet els deures durant tot l’hivern al Pallars i, als meus 40 anys ja complerts, me’n vaig al Marroc amb la mateixa il·lusió que la primera vegada, i això és molt important”, va assenyalar el ciclista de Sort. L’edició 2025 arranca a Merzouga, al peu de les imponents dunes d’Erg Chebbi, i acabarà el 6 de maig a Maadid, després de 600 km i sis etapes.