L'AEM treu un punt al camp de les campiones per ser terceres (1-1)
Un gol de Vero Herrera per empatar el partit ha donat la tercera posició a l'AEM després de la derrota del Logronyo a Càceres. L'Alhama ha pujat a Lliga F amb aquest empat
El partit ha començat amb un AEM jugant amb els nervis de l'Alhama que es jugava l'ascens. Les ocasions de gol eren escasses per part dels dos equips. L'AEM anava de menys a més i ha estat a punt de marcar el primer a l'últim minut de la primera part amb un xut de Noe al pal. La mateixa Noe i Sílvia han vist targeta groga i Loba ha estat substituïda per un mareig.
Després del pas per vestuaris, l'Alhama ha sortit millor i, al minut 48, Belén ha marcat l'1-0 per obrir el marcador. L'equip de Rubén López ha reaccionat bé al cop del gol i, al minut 60, Vero Herrera ha marcat un golàs amb una rematada per igualar l'electrònic.
Amb l'empat arribaven notícies positives des de Càceres amb l'1-0 que donaven la tercera posició a les lleidatanes. Tot i servir l'empat als dos equips, l'AEM no ha renunciat a la victòria, però no han arribat ocasions per cap dels equips fins al xiulet final. L'AEM fa història i queda tercer a la classificació de Primera RFEF per primera vegada a la seva història.