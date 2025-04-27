El Morabanc Andorra arrasa al Hiopos Lleida (96-79)
Molt Andorra per tan poc Lleida, la pitjor imatge dels lleidatans aquesta temporada amb un partit sentenciat abans del descans
El partit ha començat amb un intercanvi de cistelles amb Oriola continuant amb la bona dinàmica dels últims partits. Andorra ha fet un parcial des del 9-10 fins al 18-10. Els lleidatans han buscat la reacció, però Harding ha arribat als 12 punts al primer quart per deixar un 26-17 al finalitzar el quart.
Encuentra ha donat minuts a Mikel Sanz per intentar capgirar la dinàmica, després dels mals minuts de Madsen. Andorra ha continuat amb el mateix ritme d'anotació, liderats per un Harding excels que ha arribat amb 24 punts al descans. Els locals han deixat el partit encarrilat amb el 52-33 a la mitja part.
A la represa, més del mateix, tan sols Bozic treia la cara pels lleidatans que continuaven sent escombrats damunt de la pista. Els pitjors minuts de la temporada dels lleidatans sense actitud ni ajuda arbitral en moments claus que han acabat de trencar el partit. Un triple final de Ferran Bassas ha posat el 77-53 al final.
Finalment, l'últim quart ha estat un tràmit total pels andorrans i ha servit a jugadors com Paulí, Villar o Batemon millorar les seves xifres a la fitxa d'anotacions. Partit desastrós de Hasbrouck, Bropleh, Wiggins i Muric. El resultat definitiu ha estat de 96-79 i deixa l'Andorra amb una victòria més que els lleidatans a la classificació.