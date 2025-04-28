ELS
Victòria amb aire de play-off
L’Atlètic Lleida resol per la via ràpida el duel davant del Vilassar de Mar i segella virtualment la seua presència a la promoció. Els lleidatans escalen a la segona posició gràcies als gols d’Ortega i Wilber
L’Atlètic Lleida no va necessitar ni mitja hora per desarborar el Vilassar de Mar al Ramon Farrús (2-0) i escriure amb lletres d’or el seu passaport al play-off d’ascens a Segona RFEF. L’estratègia va ser l’arma principal dels lleidatans, que virtualment ja saben que acabaran entre els cinc primers de la classificació. El triomf, sumat a la derrota del Girona B a l’Escala (1-0), fa que els de Gabri pugin a la segona posició i que avantatgin en sis punts el Badalona, sisè classificat i que va remuntar davant del San Cristóbal (4-2), a falta de sis punts en joc. Davant de la igualtat en els duels particulars entre Atlètic Lleida i Badalona (0-0 en l’anada i 1-1 en la tornada), cal mirar la diferència de gols de cada equip. En aquest apartat, els lleidatans tenen un marge de 13 gols a favor. Hauria de passar una catàstrofe immensa per quedar fora del play-off d’ascens.
L’Atlètic Lleida va saltar al partit amb les importants baixes de Samsó, Joanet i Daouda. Jugadors fixos l’onze de Gabri. Malgrat això, els locals van sortir inspirats. Soule va ser el primer desfermat del partit. Imparable per la banda dreta. El carriler va forçar les primeres parades de Baño. Va respondre el Vilassar amb Joel Gómez i Orellana intentant inquietar sense gaire fe Pau Torres. El primer llampec va arribar en el minut 16. Els de Cappont van tirar d’estratègia en una falta lateral per netejar amb bloquejos al punt de penal, de forma que va aparèixer imperial Jordi Ortega per empènyer a la xarxa la passada rasa de Víctor Villote (1-0). Primer gol del curs per al centrecampista, que es va multiplicar tant en atac com en defensa per firmar un matx exquisit.
Cinc minuts després, una altra òpera en dos actes: centrada de Villote, pentinada subtil de Boris Garrós i Wilber Hurtado, l’àngel del gol lleidatà, posava la punta de la bota per fer el segon (2-0). Vint dianes ja per a un artiller que s’ha guanyat el cel a Lleida.
El Vilassar es veia superat i també va veure com l’àrbitre expulsava el seu entrenador per protestar. Tot estava sortint al revés per als del Maresme. Des d’aquell instant, l’Atlètic Lleida va gestionar els fils del joc amb la saviesa d’un escaquista que se sap superior. A la segona part, el Vilassar, obligat per la urgència del descens, va portar la brega a col·lació. Ho van intentar des de lluny Baquero i Bocardo, però els seus trets es van trobar amb un bon posicionament Pau Torres.
Per part dels locals, Moró posava en dificultats Baño des del vèrtex esquerre de l’àrea gran. L’Atlètic Lleida va tenir també la seua ocasió de matar el partit a les botes d’Eric Jerez després d’una centrada d’Alcalá de banda a banda, però Baño va resistir amb una parada d’or.
A l’altre costat, el Vilassar va topar amb el travesser en una centrada de Baquero que es va enverinar al tocar en un defensa local. La pilota va superar Pau Torres, però va xocar amb el travesser, que va evitar que el conjunt barceloní retallés distàncies.
Entre els canvis, van destacar el retorn de Nil Sauret després de dos partits i el de Marc Vales, que va tornar després d’haver disputat únicament 21 minuts des del mes d’octubre passat per culpa de diverses lesions. Els visitants van començar a introduir juvenils al terreny de joc a causa de les nombroses baixes i els del planter van donar la cara en tot moment. En els últims minuts, Oriol Molins i Ferri van acariciar el gol, però el Vilassar, valent fins a l’últim sospir, va acabar caient. Una derrota que pràcticament els condemna a baixar de categoria. Mentrestant, l’Atlètic Lleida va celebrar amb música, salts, càntics i abraçades al cercle central que estan virtualment classificats per al play-off d’ascens a Segona RFEF.
A falta de dos jornades per acabar la fase regular de la lliga i amb sis punts d’avantatge sobre el Badalona, el primer equip que es quedaria fora dels llocs privilegiats, l’Atlètic Lleida només necessita que passi la següent jornada per certificar matemàticament la seua presència en la promoció. El pròxim partit serà davant del Manresa.