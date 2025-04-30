FUTBOL
“Vaig deixar la por a Mataró”
En la seua primera roda de premsa amb el Barça, Lamine Yamal diu no sentir pressió davant la semifinal amb l’Inter. “Als que diuen que estic crescut, mentre guanyi no em poden dir res”
El davanter del Barcelona Lamine Yamal disputarà avui, davant de l’Inter de Milà (Montjuïc, 21.00/Movistar Liga de Campeones), la seua primera semifinal de la Lliga de Campions, una cosa que li fa “molta il·lusió”, perquè “serà la primera”, però que no li impressiona en absolut. “La por el vaig deixar al parc a Mataró fa temps”, va afirmar a la roda de premsa prèvia al duel de Champions. “No em prenc aquests partits per sentir pressió, sinó com una experiència nova en la qual cal donar-ho tot i gaudir del moment”, va apuntar.
Davant del conjunt italià, Lamine Yamal es convertirà en centenari amb la samarreta blaugrana, una efemèride que ningú no havia celebrat en la història del club català abans de complir 18 anys. I és que Cubarsí, amb 55 partits, Bojan amb 49, Gavi amb 47 i Ansu Fati amb 40 completen, a molta distància de l’extrem català, el top-5. D’aquests cent partits, Yamal es queda amb la seua regularitat: “El que més valoro és estar sempre motivat i tenir la continuïtat que tinc. Jugar al nivell que estic jugant, amb 17 anys, al Barça no ho fa qualsevol.”
Disposat a marcar una època –”l’època de Lamine Yamal espero que sigui l’època del Barça”, va dir– el futbolista mataroní va rebutjar una vegada més les comparacions amb Messi. “Intento gaudir, ser jo mateix i fer el meu camí. Òbviament l’admiro per ser el millor jugador de la història, però jo no em comparo amb ningú i molt menys amb Messi”, va afirmar el jugador català, que es considera “una persona respectuosa” i per això va contestar amb eloqüència aquells que creuen que va una mica crescut per algunes de les declaracions que fa: “Mentre guanyi, no em poden dir res.”
Lamine va revelar que es va passar dilluns “gairebé tot el dia” a la Ciutat Esportiva, perquè no sabia “què fer” a casa per culpa de l’apagada: “Aquí em vaig trobar alguns companys; l’apagada ens va posar nerviosos a tots”, va admetre.
Per la seua part, el tècnic blaugrana Hansi Flick va comentar que la victòria contra el Reial Madrid a la final de la Copa del Rei de dissabte a Sevilla pot ser una “empenta” de cara a les semifinals de la Lliga de Campions contra l’Inter de Milà. “El que puc dir és que tots estan centrats en aquesta semifinal, saben el que ens estem jugant i volen arribar a la final. La victòria contra el Reial Madrid és molt important per millorar les sensacions i ens pot portar més enllà. És la clau, és una empenta emocional i crec que podem arribar a la final”, va manifestar en roda de premsa.
“L’Inter és un rival molt difícil, un dels millors equips defensius d’Europa, tenen un gran centre del camp i també dos laterals molt bons. Serà un partit difícil i hem d’estar preparats per a això”, va avisar, no obstant.
Pel que fa que l’equip italià hagi perdut els seus tres darrers partits, per a l’alemany és una cosa irrellevant. “És diferent. La Champions per a l’Inter és una oportunitat molt gran d’aconseguir el títol, ells volen estar a la final i estem tots a dos partits. A partir d’ara qualsevol dona el cent per cent, no importa el passat”, va concloure.
Fermín pot ser la novetat en l’onze
El Barça podria presentar en el partit d’avui el mateix onze que va vèncer dissabte passat el Reial Madrid (3-2) a la final de la Copa del Rei, amb l’única novetat de Fermín, que entraria a la mitja punta en lloc de Dani Olmo, qui esperaria la seua oportunitat des de la banqueta. Malgrat el desgast que va suposar la final copera, amb molts jugadors al límit a nivell físic, no s’espera que el tècnic alemany introdueixi excessives modificacions.
“Afrontem el partit sense cap por”
L’entrenador de l’Inter de Milà, Simone Inzaghi, va assegurar ahir que té “el màxim respecte” pel Barcelona, però va precisar que afronta l’eliminatòria contra “un dels millors equips del món” sense “cap por”. “Enhorabona al Barcelona pel treball que ha fet amb el seu planter. Lamine és un talent únic al món perquè aconsegueix fer grans jugades i és molt útil per al seu equip”, va destacar el tècnic transalpí.
“No té comparació Messi amb Lamine”
El davanter argentí de l’Inter de Milà Lautaro Martínez va elogiar Lamine Yamal, si bé va eludir situar-lo a l’altura de Messi a l’assegurar que “el millor jugador de tots els temps” no es pot comparar amb cap altre futbolista. “Leo per a mi no té comparació, perquè és i serà el millor de tots els temps. Lamine és un jugador important. A la seua curta edat està fent un grandíssim treball, ha guanyat títols i té un grandíssim futur”, va dir.
Luis Enrique atansa el PSG a la final guanyant a Londres
Luis Enrique està més a prop de l’anhelada final. El seu París Saint Germain, que va demostrar estar un pas al davant de l’Arsenal, es va emportar el triomf a l’Emirates Stadium gràcies a un gol d’Ousmane Dembelé i pot certificar al Parc dels Prínceps la presència a la segona final de la Champions League de la seua història. Els francesos, basats en el golàs de Dembelé als quatre minuts i en les parades de Gianluigi Donnarumma, treuen un gran avantatge de cara a la tornada, que jugaran a casa, i obliguen l’Arsenal a remuntar per primera vegada en aquesta Champions.
Els Gunners van arribar a empatar. Falta lateral de Declan Rice i cop de cap de Mikel Merino. Després de tres minuts de revisió, el VAR va confirmar el fora de joc i el gol va ser anul·lat.