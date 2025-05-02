HOQUEI
Nova cita amb la història per al Vila-sana
Afrontarà aquesta matinada les semifinals del Mundial de Clubs contra el Deportivo Aberastain de l’Argentina. El Fraga es mesura amb el Concepción en la primera semifinal
El Vila-sana té una nova cita amb la història. Aquest cap de setmana busca a la ciutat argentina de San Juan el seu primer triomf internacional, després d’haver guanyat el primer títol de la seua història a començaments d’aquesta temporada, quan es va imposar al Palau de Plegamans a la final de la Supercopa, competició que es va disputar a Fraga. Les lleidatanes lluiten per l’ara denominat Mundial de Clubs, antiga Copa Intercontinental. Vila-sana i Fraga, subcampió i campió d’Europa respectivament, tindran els dos campions argentins com a rivals: Deportivo Aberastain (subcampió americà), les lleidatanes; i Concepción (campió americà), les franjolines.
El debut en la competició és avui a les 21.30 horari argentí, les 02.30 de la matinada de divendres a dissabte en horari peninsular. Abans, a les 19.00, les 00.00 en l’Estat espanyol, es jugarà el Concepción-Fraga. Els guanyadors dels dos partits passaran a la gran final de diumenge, també en horari de matinada.
Han passat tres dies des que el Vila-sana va aterrar a San Juan. Unes jornades que han servit per a l’aclimatació d’un equip que ha estat molt ben rebut als centres on s’ha entrenat. Destaca sobretot la rebuda al del Concepción, on han jugat Flor Felamini, Luchi Agudo i Gime Gómez i on van tenir públic durant tot l’entrenament aprofitant que el Dia del Treballador, l’1 de Maig, a l’Argentina és una gran festa, no hi ha absolutament res obert i els petits i petites no tenen col·legi. La sessió d’entrenament, de dos hores, la van presenciar unes 300 persones. En acabat, el club va repartir samarretes i el final de la jornada es va convertir en una festa per a la canalla.
Menció a part mereix la rebuda a San Juan, ciutat considerada el bressol de l’hoquei argentí. “Gràcies a les nostres jugadores argentines, tenim Vila-sana ubicada al mapa per a molta gent. Fa molta il·lusió veure els nens i les nenes que et segueixen, que et demanen autògrafs i saben qui ets”, explicava Victòria Porta.
Aquesta competició també és molt especial per a Sara Planella, la més petita del grup, que el dia 30 d’abril va complir els 18 anys en terres argentines. Les famílies de les jugadores argentines van organitzar un rostit típic com a benvinguda i aquesta festa es va aprofitar per fer una petita celebració per a la Sara, que reconeixia que “si ja és especial fer 18 anys, complir-los aquí i com a membre d’una expedició que lluita per una competició internacional encara està millor. Estic molt il·lusionada i agraïda de ser aquí”, concloïa.
Aquesta pròxima matinada és l’hora de la veritat i el Vila-sana aspira a fer història un altre cop.
Rodero: “L’equip està amb ganes i és conscient del que s’hi juga”
Lluís Rodero explicava que “la sensació és bona, veig el grup content i amb moltes ganes. Saben què s’hi juguen i només estem pensant en divendres, focalitzades en el rival”, del qual diu que “és molt complicat, sabem que es tancaran i per això nosaltres hem d’estar en el nostre millor nivell. Hem de fer una molt bona defensa i pressionar per dificultar-los la sortida de la bola. A partir d’aquí, en atac hem de fer el nostre joc i estar molt convençudes del que podem fer com a equip”. Admet que l’equip “està cansat, han estat moltes hores de viatge, el canvi horari... però no podem estar pensant en això”, reblava.
Maria Porta: “No ens conformem amb ser aquí, volem la copa”
“S’ha fet llarg” explicava ahir Maria Porta. “Tenim ganes de saltar a la pista i guanyar el partit”. Victòria Porta afegia que “venim amb il·lusió”. Tant per a l’una com per a l’altra ser aquí és un premi i la Maria afegeix que “el Vila-sana fa temps que fa les coses bé. Volem guanyar, no ens conformem i volem la copa, per nosaltres, pels que ens segueixen i pel treball que hem estat fent”. “És un premi estar aquí”, afegeix la Victòria, que recorda que “som competitives i volem el títol. No pensem que venint aquí ja ho tenim tot fet. Ens ho volem passar bé, sí, però també volem que acabi bé”, conclou.