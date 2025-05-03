FUTBOL
El Lleida, sense notícies del seu president i la plantilla va a Andratx sota mínims
Idiakez reconeix que “vam tenir dubtes” sobre si podrien viatjar a Andratx i que hi aniran “amb el mínim”. El basc demana que el Lleida tregui l’“orgull” en el que pot suposar el seu últim partit
L’entrenador del Lleida CF, Iñigo Idiakez, va apel·lar a l’orgull de l’equip abans d’afrontar l’última jornada de Lliga a Andratx, un partit en el qual cap dels dos equips no es juguen res però que pot ser l’últim de la història del Lleida CF, davant de la crítica situació econòmica que viu l’entitat. “Viatjarem, que és el que importa perquè també teníem els nostres dubtes i la nostra motivació és mantenir l’orgull de defensar aquest escut”, va sentenciar l’entrenador basc, que també va deixar clar que “no hem rebut cap resposta” per part del president, Luis Pereira, després de la protesta de l’equip sobre la gespa de diumenge passat reclamant una solució als impagaments que viuen la plantilla i el cos tècnic des del gener.
De fet, l’entrenador basc va reiterar una vegada més que “la setmana és complicada, no et mentiré. La situació del club és exactament la mateixa” i per això també va apuntar que “viatjarem amb els mínims”, deixant en dubte si es desplaçarà tot l’staff i fins i tot si es completarà la convocatòria de divuit futbolistes, tenint en compte que Solbes, Campins, Neyder Lozano i Quadri continuen de baixa.
Malgrat els dubtes que sobrevolen en l’entorn de l’entitat, Idiakez va voler enviar un missatge d’optimisme: “El que sí que sé és que el club està treballant avui molt per aconseguir que arribin uns inversors perquè l’any que ve estiguem en aquesta categoria i es comencin a fer bé les coses. Fins aquí puc llegir”.
A més, el basc va admetre la dificultat per motivar la plantilla per viure un duel en el qual no es juga res, ja sense opcions d’arribar al play-off i amb la salvació assegurada. “Deixaré ben clar als jugadors que volem defensar l’escut amb magnificència i no permetré que fem el ridícul en cap banda”, va dir, afegint que “no tenim res a guanyar ni res a perdre, però sí que ens juguem l’orgull i això és molt important. No m’agradaria acabar al lloc de play-out, vull acabar tan amunt com sigui possible ja que no hem assolit l’objectiu que volíem”.
L’entrenador també va voler posar en relleu el canvi experimentat per l’equip en les últimes setmanes: “Ja fa temps que estic dient que durant l’últim mes ja s’ha vist un equip diferent, amb una clara evolució, i a mi m’agradaria que es continués veient”, va explicar el basc.
Sobre l’Andratx, que és desè a la taula i amb la salvació assegurada, el tècnic va advertir de la dificultat del partit: “És un partit molt complicat en herba artificial. En segona volta tenen números de play-off. Ens ho posaran molt difícil”. De fet, va reconèixer que “serà el típic partit en herba artificial amb un equip dur, que sap el que juga. A nosaltres ens agrada més jugar contra els filials, contra gent que vol jugar més a futbol, al nostre camp, amb l’espectacle de camp que tenim, amb l’herba com la tenim... És un partit per lluitar, per donar la cara durant 95 minuts”.