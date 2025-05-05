FUTBOL
Lewandowski s’entrena amb l’equip i apunta a Milà
El golejador polonès podria ser la gran novetat del Barça demà a la Champions
El davanter polonès del FC Barcelona, Robert Lewandowski, es va incorporar ahir als entrenaments de l’equip després de recuperar-se de la lesió a la cuixa esquerra, i podria estar disponible per al partit de demà dimarts davant de l’Inter de Milà al Giuseppe Meazza, corresponent a la tornada de les semifinals de Lliga de Campions i en el qual està en joc una de les places per a la final de Múnic.
El jugador blaugrana, que es va lesionar el múscul semitendinós de la cuixa esquerra fa un parell de setmanes davant el Celta, va completar la sessió amb el grup a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on encara no ha aparegut Alejandro Balde, que es recupera d’una lesió distal al bíceps femoral de la cuixa esquerra que es va produir davant del Leganés.
Al contrari que Lewandowski, el lateral té complicat arribar a temps al duel a Milà, en el qual no hi haurà Marc Casadó, Jules Koundé ni Marc Bernal. Aquest últim continua focalitzat a deixar enrere la greu lesió que va patir a començaments de temporada que li va afectar el genoll esquerre i el menisc extern.
L’equip de Hansi Flick s’haurà d’imposar demà després d’empatar (3-3) en el primer xoc entre els dos, jugat dimecres passat a l’Estadi Olímpic Lluís Companys.
D’altra banda, després que el Barça s’imposés dissabte a Valladolid 1-2 i el Madrid guanyés ahir el Celta per 3-2, a falta de quatre jornades perquè acabi la Lliga, la distància entre el líder i el seu perseguidor continua sent de 4 punts, per la qual cosa el clàssic del cap de setmana que ve a Montjuïc es perfila decisiu per al desenllaç de lliga.
Després d’aquest duel directe, el Barcelona ha de visitar l’Espanyol, rebre el Vila-real i tancarà la Lliga al camp de l’Athletic.
El Madrid, per la seua part, té, després de visitar el Barcelona, dos partits a casa. Rebrà el Mallorca, visitarà el Sevilla i acabarà la Lliga de nou a casa davant la Reial Societat, en el que aparentment és un calendari més assequible que el que deu afontar l’equip blaugrana.
Raphinha supera un registre de Neymar
Raphinha s’ha convertit en un dels jugadors més importants del Barcelona aquesta temporada i ha participat directament en 53 gols, amb 31 gols i 22 assistències entre totes les competicions, uns registres que superen la millor marca del seu compatriota Neymar a Europa. Segons dades de BeSoccer Pro per a EFE, l’actual jugador del Santos va disputar deu campanyes entre el Barça (2013-2017) i el Paris Saint-Germain (2017-2023), i va establir el seu millor registre en el curs 2015-2016, en el qual va firmar 31 dianes i 21 assistències per a una participació directa en 52 gols.
El Girona, obligat a vèncer avui el Mallorca
El Girona busca avui a Montilivi (21.00), davant del Mallorca, una victòria que li permeti allunyar el perill del descens, davant un rival que aspira a colar-se en posicions europees. Quan encara falten cinc partits per al final de la Lliga, el Girona, que té 35 punts i està en bona dinàmica, està obligat a puntuar.