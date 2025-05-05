Repartiment de punts entre Balàfia i Alpicat
Repartiment de punts entre Balàfia i Alpicat en un partit que va començar amb domini dels visitants, que es van avançar gràcies al gol d’Hereu (0-1, 32’), que va ser just abans que el partit es parés diversos minuts a causa de la pluja, que va ser intensa. En la segona el Balàfia va reaccionar, empatant el partit de nou gràcies al gol de Torrelles (1-1, 49’), al qual ràpidament va respondre Hereu (2-1, 57’). Els locals van començar a dominar el partit, empatant de nou gràcies a Torrelles (2-2, 79’). Després de l’empat, el Balàfia va buscar el gol de la victòria i fins i tot va esclatar un xut al travesser, però el marcador no es va moure.