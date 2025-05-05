ELS
Salvació segellada
L’Hiopos tomba el Múrcia i suma l’onzena victòria, que li dona la permanència virtual a l’ACB. Els lleidatans, que van arribar a guanyar de 17, van patir en un final d’infart
Objectiu complert! L’Hiopos Lleida estarà una temporada més entre els grans després de guanyar ahir amb molt sofriment l’UCAM Múrcia (79-77) i segellar la permanència virtual a l’ACB. Els lleidatans tenen ara 11 victòries, quatre més que el Granada, que ja no el pot superar a la taula, i cinc sobre el Corunya, que no jugarà fins dijous però que hauria de guanyar els cinc partits que li queden i que els lleidatans els perdessin tots, una cosa que sembla molt poc probable.
El conjunt de Gerard Encuentra va començar el partit amb una mentalitat molt diferent de la de fa una setmana a Andorra. La lliçó estava ben apresa i a casa els de bordeus van sortir a mossegar des del salt inicial, ofegant en molts moments un Múrcia incapaç de llançar a cistella alliberat. Fins a dos possessions van esgotar els de Sito Alonso en el primer quart i set pilotes perdudes fruit de l’aclaparadora defensa a què els va sotmetre un Hiopos Lleida molt disciplinat i solidari.
Les primeres diferències no es van fer esperar. El quadre lleidatà va deixar clares les seues intencions amb un 7-0 de sortida. Els murcians, que tenien les baixes de Birgander i Gates, van tardar quatre minuts i mig a anotar la seua primera cistella en joc, la resta havien estat dos tirs lliures (10-4). Un triple de Hakanson va reduir les distàncies a tres punts, però Batemon va respondre amb la mateixa medicina i l’Hiopos va tornar a prendre avantatge gràcies a Wiggins i Bropleh, per situar-se nou amunt, que van acabar sent set (18-11) després de la cistella de Radovic que tancava el quart.
El marcador va tornar a ajustar-se en l’arrancada del segon quart gràcies a l’encert exterior del cubà Sant-Roos (21-18), però l’Hiopos seguia molt posat i va tornar aviat el cop amb un parcial de 5-0, amb triple de Hasbrouck que va obligar Sito Alonso a demanar el primer temps mort. La situació no va millorar per als seus interessos, ja que els de bordeus van enllaçar els millors minuts del partit i amb un altre parcial de 6-0 van elevar la renda a 14 (32-18), obligant de nou el tècnic murcià a aturar el partit només tres minuts després.
Aquesta vegada va aconseguir frenar la sagnia, però els de Gerard Encuentra van arribar al descans dominant per dotze gols (36-24), després d’una primera meitat poc vistosa però efectiva per als interessos de l’Hiopos Lleida, que va tenir el partit gairebé sempre sota control.
Tornant dels vestidors l’Hiopos va incrementar encara més la renda fins a deixar-la en 17 punts (41-24), després d’un triple de Villar i una cistella al pal baix de Bozic. Els locals estaven llançats davant d’un Múrcia molt anàrquic. Sito Alonso s’esgargamellava a la banda demanant més pressió als seus i per fi li van fer cas i van començar l’operació remuntada. Amb Antetokounmpo dominant a la pintura (9 punts en aquest quart) i Radebaugh despertant des de la llarga distància (dos triples) els murcians van aconseguir acabar el tercer període per sota dels deu punts (56-47), que deixava molt obert encara el partit.
L’Hiopos necessitava recuperar la seua millor versió, sobretot en defensa, i una mica d’encert. En l’inici de l’últim assalt va ser clau Oriola amb un triple sobre la botzina de final de possessió i dos cistelles seguides que van servir per contrarestar l’empenta murciana i tornar a tenir una renda de 13 punts (65-52). Alonso va parar de nou el partit, però de tornada, dos tirs lliures de Villar, ahir amb llum pròpia, situaven la renda en 15 gols (67-52), que semblava gairebé definitiu faltant poc més de cinc minuts. Però el Múrcia no havia dit l’última paraula i va tornar al partit de la mà d’un Hakanson estel·lar. El suec va sostenir el seu equip quan estava ja sobre la lona i el va portar gairebé a fer sonar la campana. Ell i la inestimable col·laboració del trio arbitral, que va començar a repartir tècniques que no van fer més que beneficiar la remuntada del Múrcia, que va arribar a situar-se a només un punt (77-76) a falta d’11 segons. Encuentra va demanar temps per buscar la millor opció, que no era altra que donar la pilota a Batemon. Al jugador clau en la reacció de l’equip fa dos mesos li va tocar decidir des de la línia de personal i no va fallar (79-76). Hakanson va tenir dos tirs lliures darrers i va errar el segon expressament, però el rebot va ser lleidatà, així com la permanència virtual a l’ACB en la seua primera temporada després d’ascendir.