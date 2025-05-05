“És una victòria molt valuosa”
Gerard Encuentra. El tècnic va assegurar estar molt “content pel triomf”, a més de valorar “la increïble connexió entre equip i afició” del Barris Nord
d. tejedor
❘ lleida ❘ Gerard Encuentra va valorar la victòria com a “molt valuosa davant d’un rival molt potent i que competeix molt bé”, tot i que va lamentar els últims minuts del partit. “Hi ha un punt agredolç per la diferència que se’ns n’ha anat en el marcador”, va apuntar.
Va assegurar afrontar aquest tram final de temporada amb “tranquil·litat i equilibri, content, però encara no s’ha acabat això, no és matemàtic”, va avisar. Sobre el partit, va dir ser “conscient de la importància” que tenia guanyar-lo, i per això “hem sortit molt seriosos en defensa, frenant el seu atac i el seu ritme de joc. Hem atacat molt bé el seu plantejament de defenses zonals, i fins a meitat del tercer quart hem dominat el marcador però sense acabar de trencar-lo. En els darrers cinc minuts, pels rebots importants i la nostra precipitació, hem arribat a un final ajustat de cara o creu que ens hem emportat gràcies al treball, l’encert i l’empenta de la gent”.
Respecte a l’ambient i l’afició, es va mostrar tremendament agraït i emocionat, “Això és una festa, és una connexió especial. Les vuit victòries de casa són de l’afició, ells ens donen un impuls, una energia fins i tot en els mals moments, sempre donen suport, mai no murmuren, la connexió que hi ha entre equip i afició és increïble. Hem guanyat a casa amb ells, però a sobre s’han desplaçat a molts llocs per animar-nos, tant de bo perduri molts anys més”, va assenyalar. Per la seua part, el tècnic murcià, Sito Alonso, que va dirigir el filial del llavors Caprabo Lleida, el Montsó, va dir que “hi ha molt més ambient que en la meua anterior etapa aquí. És la segona millor afició de tota l’ACB. Aquesta no serà una plaça efímera”.
Muric i Kurucs gairebé arriben a les mans
En la lluita per un rebot durant el tercer quart Muric i Kurucs es van enganxar i gairebé arriben a les mans, però la ràpida intervenció dels seus companys va evitar mals majors. Tots dos van ser castigats salomònicament amb una antiesportiva. A partir d’allà, Kurucs va patir a les seues carns el Barris Nord, que el va treure del partit amb les seues esbroncades. El pròxim partit a casa, el Tenerife de Txus Vidorreta, que segur espera l’afició.
El Mollerussa rep el seu homenatge per ascendir
El CB Mollerussa, filial de l’Hiopos Lleida, va rebre ahir abans del partit un merescut homenatge pel seu ascens a la Tercera FEB.
Victòries de Madrid, Unicaja i Tenerife
El Reial Madrid va ratificar la seua condició de líder gràcies a la victòria sobre el València per 96-89, mentre que el Tenerife es manté segon després de guanyar a Girona (84-93). També va vèncer l’Unicaja contra l’Andorra (98-80).