El Barça busca la final
L’equip blaugrana necessita batre un farragós Inter al Giuseppe Meazza per tornar a lluitar per la Champions 10 anys després. Flick posa el focus a millorar en defensa després del 3-3 de l’anada
El Barcelona visita avui l’Inter de Milà al Giuseppe Meazza (21.00) en la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions, en un partit amb aires de final perquè el 3-3 de l’anada a l’Estadi Olímpic Lluís Companys ho va deixar tot obert, perquè el Barça, que s’aferra a Lamine Yamal i també a la tornada de Robert Lewandowski, pugui assolir la seua primera final europea deu anys després d’aixecar la seua cinquena Copa d’Europa a Berlín.
El duel d’anada va ser elèctric, amb sis gols repartits que deixen tota opció oberta per a aquesta tornada al Giuseppe Meazza, on es podria veure un altre autèntic partidàs com ho va ser el de Barcelona, a l’altura de l’escenari i en el qual el Barça va remuntar parcialment en dos ocasions i no va poder guanyar per dos travessers, un al final del xoc, d’un Lamine Yamal espectacular.
L’Inter havia guanyat el partit d’anada en les seues sis últimes eliminatòries de la Champions i aquesta vegada va fregar la setena victòria, però el Barça ho va impedir demostrant un caràcter guanyador, després d’aixecar un 0-2 en contra en els primers 20 minuts, el mateix que el va portar el dissabte anterior a guanyar la Copa del Rei davant del Reial Madrid a la pròrroga.
Per classificar-se per a la final, el conjunt blaugrana no podrà comptar amb els seus dos laterals titulars, Jules Koundé i Alejandro Balde –que finalment no arribarà al partit malgrat que es comptava que estigués recuperat–. Per tot plegat, el tècnic blaugrana, Hansi Flick, va explicar que “l’equip ha de defensar millor” i, encara que no va voler donar pistes sobre l’onze, va donar a entendre que faria canvis en defensa.
A més, l’alemany va instar els seus jugadors a “disfrutar” del matx. “Vull que els meus futbolistes juguin sense tenir la pressió a sobre. Hem de disfrutar del partit”, va insistir en fins a tres ocasions el tècnic alemany en la roda de premsa. En aquest sentit, va demanar als seus jugadors que “apreciïn” fins on han arribat aquesta temporada, amb dos títols ja conquerits i l’opció de guanyar-ne dos més.
Flick va confirmar que podrà comptar a San Siro amb Robert Lewandowski, recuperat d’una lesió muscular, però que encara no està al cent per cent per jugar de titular. “Ell se sent bé i està llest per estar a la banqueta. Si el necessitem, estarà disponible”, va revelar.
Flick també va parlar sobre el gran nom propi del duel d’anada, Lamine Yamal, sobre qui va dir que “està en un bon moment”. “En l’anada, ens va portar de tornada a l’eliminatòria amb un gol que va ser increïble de veure. Ha de mostrar el seu potencial. El nostre objectiu és assolir la final i vull que els jugadors estiguin al màxim nivell”, va indicar sobre el jove atacant, que va definir com un “geni”.
A més, es va referir a l’Inter com “un equip molt experimentat, molt fort i molt difícil de defensar. Tots els jugadors hauran d’estar centrats en la defensa”.
Olmo: “Ha valgut la pena fitxar pel Barça”
Dani Olmo va assegurar ahir que no es penedeix d’haver fitxat pel club blaugrana malgrat els problemes inicials per inscriure’l i que, després d’haver guanyat dos títols i optar a dos més, està encantat amb la idea de joc de Hansi Flick, amb els seus companys i amb l’opció de poder eliminar l’Inter de Milà per “fer història” amb una altra final de Champions.
“Vaig venir al Barça per guanyar i de moment ens queden dos títols i ja n’he guanyat dos. Estic bé, content, motivat i preparat per ajudar l’equip. M’imaginava estar a hores d’ara per guanyar-ho tot”, va manifestar en roda de premsa.En aquest sentit, va afegir que el triplet és una cosa que “tenia en el pensament”. “Tenim equip per estar a aquestes altures així. La mentalitat de tots és d’anar a l’una amb Flick i amb tots els jugadors. Amb el canvi que hi ha hagut estem molt bé, anem a mort amb aquesta idea, estem molt bé i no tenim per què canviar res”, es va sincerar.A nivell personal, preguntat per si ha estat bo per a ell fitxar pel Barça malgrat els problemes d’inscripció, té clar que sí. “Esclar que ha valgut la pena, en cap moment m’he penedit de la decisió que vaig prendre. Tenia plena confiança en el club.”
“L’ideal és que la pilota no arribi a Lamine”
Simone Inzaghi, entrenador de l’Inter de Milà, va assegurar ahir que l’“ideal” per passar a la final de la Lliga de Campions “seria que no arribés la pilota a Lamine Yamal”, jugador que tornarà a posar una doble marca en el partit, segons va reconèixer el tècnic en roda de premsa, on va tornar a rendir-se a l’extrem blaugrana.
Lautaro Martínez s’entrena amb el grup
Lautaro Martínez, capità de l’Inter de Milà, es va entrenar ahir amb normalitat al costat de la resta dels seus companys, malgrat que va tenir una lesió a l’adductor de la cama esquerra durant el partit d’anada. De fet, Inzaghi no va descartar la seua presència en la roda de premsa.
El derbi podria jugar-se a porta tancada
El llançament de tres encenedors sobre la porteria del Betis en el partit de diumenge va fer encendre les alarmes a l’Espanyol pel temor que el derbi davant del Barça del dijous dia 15 pugui jugar-se a porta tancada. Això es deu al fet que l’RCDE Stadium està advertit amb un avís de tancament en cas de reincidència després d’un altre episodi aquesta mateixa campanya.
Setze anys de l’‘Iniestàs’ a Londres
El Barcelona buscarà classificar-se per a la final just setze anys després de l’Iniestàs de Stamford Bridge que el va portar fins a Roma. Llavors, un gol d’Andrés Iniesta en el minut 93 va donar al Barça un empat (1-1) que li va servir per eliminar el Chelsea per haver marcat més gols com a visitant.