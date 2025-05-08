FUTBOL
La Fiscalia recorre l’absolució d’Alves
Apunta que tant l’ADN com les empremtes localitzades al lavabo del reservat corroboren el relat de la jove i lamenta que s’ha “condemnat moralment” la víctima
La Fiscalia ha recorregut davant del Tribunal Suprem l’absolució del futbolista Dani Alves, en un escrit en el qual retreu a la sala que el va exculpar d’haver “condemnat moralment” la víctima a l’“acusar-la de mentir”, mitjançant una interpretació “completament cruel i arbitrària” d’una prova biològica clau. En el seu escrit, el fiscal del Suprem Fidel Cadena censura al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que absolgués Alves de la violació d’una jove a Barcelona el desembre del 2022, al qüestionar la credibilitat de la víctima –amb l’argument que va entrar voluntàriament amb el futbolista al lavabo on van ocórrer els fets– i interpretar-ne erròniament una pericial biològica.
Per al fiscal, el fet que la jove accedís a entrar amb Alves al lavabo on van ocórrer els fets “no pot racionalment interpretar-se com una acceptació voluntària de qualsevol pràctica sexual que ocorregués dins. Seria retrocedir segles en la valoració del consentiment”, raona.
Així mateix, la Fiscalia considera que el TSJC va introduir, en la seua sentència, fets nous “arbitraris” que no incloïa la de primera instància –que va condemnar Dani Alves a quatre anys i mig de presó–, al considerar acreditat que la denunciant tenia restes de semen de l’acusat a la boca, la qual cosa contradiu la seua versió sobre el fet que no va practicar cap fel·lació al futbolista.
Per al ministeri públic, aquesta conclusió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –que va ser clau en l’absolució d’Alves– és equivocada, ja que els informes pericials “deixen clar” que la presència de l’ADN de l’acusat a la boca de la jove “pot deure’s a petons, beguda compartida o contacte amb cèl·lules epitelials diferents del penis”, sense que es detectés restes d’esmegma.