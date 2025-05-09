ESQUÍ
Lleida acaricia els Jocs
Jaume Pueyo ja compleix els criteris per ser a Milà-Cortina 2026 i Bernat Sellés hi està a un pas. Els dos són els clars favorits per ocupar les dos places que té Espanya en fons
La Federació Espanyola d’Esports d’Hivern ha fet oficial el llistat d’esportistes que formaran part de l’estructura dels equips nacionals de les diferents especialitats durant la decisiva temporada 2025-2026, en la qual s’atorgaran les places olímpiques per als Jocs d’Hivern que tindran lloc a Milà-Cortina (ITA) a partir del 6 de febrer. En total, 34 esportistes conformaran les seleccions estatals, dels quals sis són lleidatans.
Al denominat Equip A, reservat als esportistes que tenen pràcticament tots els números per ser presents en els Jocs, figuren els fondistes Jaume Pueyo i Bernat Sellés. L’esquiador de la Seu d’Urgell i del CEFUC, que ja va fer el seu debut olímpic en l’anterior cita disputada a Pequín el 2022, ha completat una altra gran campanya en l’especialitat d’esprint, aconseguint entrar al Top 30 de la Copa del Món.
Aquesta temporada ha aconseguit un Top10 mundial a Lahti (Finlàndia), demostrant que pot aspirar a tot en els anys venidors i s’ha confirmat com una de les grans opcions espanyoles per als Jocs Olímpics.
De fet, l’urgellenc ja ha aconseguit els tres criteris que s’exigeix per ser a Milà-Cortina, que ha de ratificar aquest any. “No es pot donar per fet perquè encara no és oficial, però en condicions normals hi aniré”, reconeix Pueyo, que té clar els seus reptes en la cita italiana.
“Aniré amb un objectiu més alt, més ambiciós. La primera vegada a Pequín va ser com un premi i l’objectiu era agafar experiència, però en aquests segons Jocs m’agradaria ser més competitiu i estar al davant, i si pogués aconseguir un diploma (entrar al Top 8) seria fantàstic”, assegura.
També està a l’Equip A Bernat Sellés, del Cerdanya Nòrdic, un altre dels clars aspirants a ser en els pròxims Jocs. L’esquiador de Lles de Cerdanya va fer història al costat de Pueyo el mes de desembre passat a l’arribar als quarts de final de la prova esprint per equips de la Copa del Món de Ruka, a Finlàndia, la primera vegada que Espanya posava dos representants en les eliminatòries finals en una prova d’aquest calibre.
A més ha aconseguit ficar-se per primera vegada també entre els 30 primers en l’Esprint Clàssic de Ruka (FIN), acabant al Top 24. “He complert algun dels criteris que demanen i si tot va normal crec que hi aniré, però cal veure com acaba tot al gener”, explica Sellés, que no amaga que anar a uns Jocs “és el somni més gran a què pot optar un esportista”. Malgrat que queda encara una bona tirada, reconeix que “veig que ho tinc a la punta dels dits aconseguir-ho, així que les expectatives són altes”.
Espanya té assegurades ja dos places en fons en els Jocs de Milà-Cortina, i encara pot obtenir un tercer bitllet. Si fos així, el també lleidatà Marc Colell (CEFUC), que aquest any ha debutat a la Copa del Món, seria un dels clars aspirants. De fet, Pueyo, Sellés i Colell ja van estar el mes de febrer passat en el Mundial absolut de Trondheim (Noruega), la primera vegada que Lleida aportava tres representants.
La formació C, per la seua part, està integrada entre altres per l’aranès Marc Ubeira (CAEI), en l’especialitat d’alpí, i per la barcelonina Nur Torres, pertanyent al CAEI aranès.
Tres lleidatans formen part de la selecció B per a aquesta temporada
En la segona selecció espanyola per a la temporada 2025-2026 figuren uns altres tres lleidatans, Marta Visa, que ostenta el rècord espanyol en esquí de velocitat i ha estat quarta a la Copa del Món; l’aranès Abel Moga, un dels participants en el Freeride World Tour, disciplina que pretén ser olímpica de cara a l’any 2030, i l’esmentat fondista Marc Colell.
Al marge dels equips A, B i C, la Federació Espanyola ha elaborat també un llistat addicional d’esportistes que no formen part de les seleccions nacionals però que tindran un seguiment especial a causa de la seua projecció, dotant-los d’una sèrie d’ajuts per a la consecució dels seus objectius. En el denominat Grup Especial, d’altra banda, es troba el barceloní del CEVA de la Val d’Aran Tomás Barata, que el mes de gener passat es va penjar la medalla de bronze en la combinada d’esquí alpí de la Universíada d’Hivern disputada a Torí.En el programa de seguiment figuren quatre esquiadors de Lleida més: els aranesos Pablo Moreno, d’esquí de fons, i Naia González, d’alpí, ambdós del CAEI, i els també fondistes Pau Molins, de Sant Llorenç de Morunys, i Bernat Cadena, de Montferrer, els dos pertanyents al CENA de Tuixent. També formen part d’aquest grup de seguiment la gironina Joana Puig, del Cerdanya Nòrdic d’esquí de fons, i les barcelonines Chloe i Bruna Fàbrega, de l’equip d’esquí alpí del CAEI.