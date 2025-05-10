FUTBOL
Hansi Flick recupera efectius per al clàssic de demà
Torna Balde, arriben sense problemes Íñigo i Eric i podria reaparèixer Casadó
El FC Barcelona comptarà amb Alejandro Balde per al crucial enfrontament de demà contra el Reial Madrid (16.15/ Movistar La Liga) corresponent a la jornada 35, on està en joc una part significativa del títol.
El lateral esquerre, que es va perdre diversos partits importants al tenir una lesió distal al bíceps femoral de la cuixa esquerra durant el partit davant del Leganés a Butarque, ha mostrat una evolució favorable en els entrenaments realitzats a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Durant la sessió d’ahir, Balde va completar l’entrenament sense problemes, cosa que confirma la seua disponibilitat per al clàssic. Hansi Flick disposarà pràcticament de tota la plantilla, amb les úniques excepcions de Jules Koundé, Pablo Torre i el del planter Dani Rodríguez. També van destacar en la sessió els jugadors del filial Landry i Darvich, que van tornar a exercitar-se amb el primer equip, mentre que Casadó, un altre lesionat, també va treballar a ple rendiment.
Una altra bona notícia per a l’entrenador barcelonista és la recuperació d’Íñigo Martínez i Eric García, els quals van acabar amb molèsties el matx davant de l’Inter en terres italianes. El defensa central navarrès va confirmar després del xoc que només es tractava de molèsties menors i estarà disponible per formar parella amb Cubarsí en el centre de la defensa.
Per la seua part, Eric García, que va demanar el canvi durant la pròrroga a causa de la fatiga i unes petites molèsties, també està recuperat i podria ocupar novament el lateral dret arran de l’absència de Koundé.
Per la seua part, el davanter Ferran Torres va dir ahir que “en el clàssic estar massa motivat pot jugar en contra teu”. “És un partit complicat, però penso donar-ho tot i no reservar-me res”, va afirmar.