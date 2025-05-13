FUTBOL
Juneda i Artesa de Segre es juguen la salvació
Opten a una única plaça de permanència a Primera en l’última jornada
El futbol territorial s’acomiada aquest cap de setmana de les temporades regulars de Primera, Segona i Tercera Catalana amb una última jornada en què els equips lleidatans es juguen dos ascensos –a Segona i un grup de Tercera–, a més de la lluita de l’Artesa de Segre i el Juneda per quedar-se a Primera Catalana.
Ambdós equips lleidatans, empatats a 25 punts, necessiten guanyar i que els afavoreixin els resultats del Parc i la Guineueta per optar a una única plaça de salvació entre els quatre. Qui es troba en una situació més favorable és el Juneda, que necessita guanyar, que el Parc es deixi punts i que la Guineueta perdi, la qual cosa el salvaria, o empati. Aquesta última opció només li valdria si l’Artesa de Segre no guanya, perquè si ho fes forçaria un triple empat que condemnaria els dos equips lleidatans.
Per la seua part, a l’Artesa només li val guanyar, que perdin o empatin tant Parc com Juneda i que la Guineueta perdi. A més, si algun dels dos lleidatans evita el descens i acaba dotzè, seria el pitjor dels equips salvats i no tindria garantida la salvació fins a ben entrat el mes de juny, ja que necessitaria que ascendeixi un català via play-off a Segona RFEF pel descens no compensat de Cornellà i Badalona Futur a Tercera RFEF.
Al grup 5 de Segona Catalana, Cardona i Tàrrega es jugaran l’ascens en l’última jornada. L’equip del Bages parteix amb dos punts d’avantatge, però té l’average perdut amb el Tàrrega, per la qual cosa els de l’Urgell hauran de guanyar i que el seu rival punxi per ser primers.
A Tercera Catalana, el grup 14 té definit el campió, l’AEM, i l’equip que farà play-off, l’Alcoletge. Al 15, hi ha tres candidats per al títol: Vallfogona (66 punts), Térmens (64) i Angulària (64). Per pujar directe, el Vallfogona necessita guanyar o empatar i que no hi hagi un triple empat que beneficiaria el Térmens, que seria campió amb un triomf i una punxada del Vallfogona. En canvi, l’Angulària necessitaria que el Térmens no guanyi i el Vallfogona perdi per ser campió.